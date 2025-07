I bez hlavní hvězdy rozzářily Beats for Love Ostravu. Návštěvnický rekord opět padl

Industriální prostor Dolní Vítkovice Hlubina již tradičně slouží jako skvělá kulisa pro pořádání hudebních akcí. Pro letošní Beats for Love zde připravili organizátoři festivalu osmnáct stagí, na kterých se během letošního ročníku vystřídalo více než 550 interpretů napříč žánry EDM.

„Pódia a místo konání ve starém industriálu je opravdu skvělé. Jsem zde poprvé a nečekal jsem takový festival, je to tady obrovské. Bylo nádherné hrát při západu slunce, dav se opravdu bavil. Bylo to skvělé,“ okomentoval pro redakci iDNES.cz své vystoupení DJ Jax Jones.

Chválou na organizaci festivalu nešetřili interpreti ani návštěvníci, kterých sem za čtyři dny dorazilo 164 tisíc. Zájem o akci tak opět posunul návštěvnický rekord z minulého roku o celé dva tisíce.

„Do Ostravy jsem přijel už po čtvrté a stále mě to moc baví. Prostředí mi přijde hrozně zajímavé, mají tu skvělý vizuál i zvuk. Jediné, co mě mrzí, je, že jsem nebyl na všech stagích. Moc se mi líbila práce zvukařů, protože třeba Empire stage a DnB stage byly kousek od sebe a nestalo se mi, že bych na jedné stagi slyšel tu druhou,“ řekl fanoušek Marek z Nymburka.

„Prostředí je na jedničku, hodně chill zón a dostatek stánků s občerstvením. Jen u záchodů se tvořily dlouhé fronty a neustále chyběl toaletní papír, což chápu, že se u akcí toho typu stává. Hlavní stage je ještě vymazlenější než minulý rok,“ okomentovala prostředí Alena.

Sub Focus a showman s trubkou

Jednou z hlavních hvězd úvodního večera, která zde vystoupila již po několikáté, je britský DJ Sub Focus, který podle svých slov jezdí do Česka hrát už zhruba 20 let.

„Svůj set jsem si dnes večer moc užil. Z pódia bylo parádní sledovat, jak se všechny ti lidé baví. Beats for Love je konzistentně dobrý festival a je fajn, že to tak pokračuje i dál,“ řekl pro redakci iDNES.cz britský hitmaker.

Nadšený dav neochudil o pecky jako Solar System, Illuminate nebo Ready to Fly. V rozhovoru se rovněž pochlubil, že se na české fanoušky opět těší v druhé polovině prázdnin na mosteckém festivalu Let It Roll.

Na Brita za pár okamžiků navázal se svou velkolepou show australský DJ a trumpetista Timmy Trumpet. Během vystoupení plného pyro efektů dokázal rozpumpovat diváky, které překvapil remixy českých písní např. od Viktora Sheena, Calina nebo Karla Gotta, jehož úprava hitu Být stále mlád sklidila podle reakcí posluchačů pod hlavní stagí velký ohlas.

„Rok co rok se festival zlepšuje, nemám co vytknout. První den jsem si moc užila Sub Focuse a Timmyho Trumpeta, kterého jsem naživo slyšela poprvé a byla jsem překvapená, jak dokázal zremixovat české písničky. Sice nezahrál zas tolik svých písniček, ale byla to skvělá show,“ řekla po úvodním večeru modelka Terez Vebrová.

Stávka na letišti a zrušený koncert

Jedním z největších taháků festivalu a závěrečnou třešničkou na dortu druhého dne na hlavní stagi mělo být vystoupení belgické dvojice Dimitri Vegas & Like Mike. Těsně před jejich slíbenou show však vystoupil na pódium sám ředitel festivalu Kamil Rudolf s nemilou zprávou.

Kvůli stávce letištního personálu ve Francii, odkud DJské duo přestupovalo po předchozím vystoupení na Ibize, byly pro ten okamžik pozastavené všechny plánované lety včetně toho s hlavními headlinery festivalu.

„Zkoušeli jsme komunikovat s letištěm, zařídit soukromý let. Ve vzduchu je v tuhle chvíli stovka letadel, která nemůže přistát a nikdo nemá povolení vzlétnout. Nemůžeme za to my, nemůžou za to ani vystupující. O to je to náročnější. Jsme slušně řečeno naštvaní,“ uvedl v projevu k návštěvníkům zklamaně Rudolf.

Náhradu programu vedení pohotově vyřešilo přesunutím jednoho z umělců z vedlejší stage. Přímo na pódiu nechal sám ředitel fanoušky hlasovat, zda si raději poslechnou nizozemského DJ Brennana Hearta, nebo německého krále stylu house Claptona. Podle reakcí z davu diváků nakonec zvítězil Nizozemec. Stal se tak vůbec prvním představitelem hard stylu, který na hlavním pódiu vystoupil a po kterém fanoušci dlouho prahli.

„Ze začátku jsem byla dost zklamaná, moc jsem se na Dimitriho těšila. Organizátoři se k tomu skvěle postavili a Brennana jsem si taky dost užila,“ řekla ke změně Veronika. „Víc než skvělá náhrada, zklamaný určitě nejsem! Brennan na hlavní rozhodně patří,“ doplnil její partner Michal.

„Zklamání to bylo, přeci jen si člověk koupí lístek na jeden den s očekáváním hlavní hvězdy, ale ne, že bychom si to bez toho neužili,“ řekla fanynka Bára.

Jako kompenzaci za neuskutečněné vystoupení belgické dvojice se organizátoři navíc rozhodli prodloužit majitelům jednodenních čtvrtečních vstupenek platnost i na další den.

Všechna energie se stáhla do Ostravy

Páteční blackout, který zasáhl většinu území republiky, se naštěstí vyhnul moravskoslezské metropoli. Energie zde bylo na rozdávání už od pozdního odpoledne. Premiéru v České republice si rovnou na hlavním pódiu zažil brazilský EDM talent Zerb, který nešetřil chválou na atmosféru i přijetí od fanoušků.

„Byl to pro mě opravdu speciální okamžik. Přiletěl jsem z Brazílie a měl možnost vidět, jak všichni zpívají moje písničky. Užil jsem si při hraní spoustu zábavy, byl to úžasný pocit, který se nedá popsat,“ popsal své premiérové vystoupení na Beats for Love Brazilec.

„Vždycky jsme s mým týmem mluvili o tom, že bychom sem chtěli přijet, takže jsme byli opravdu nadšení. Zatím jsem toho z areálu a dalších vystoupení moc neměl. Chci si teď jít užít festival z druhé strany a později se jít podívat i do města,“ doplnil pro naši redakci DJ Zerb.

Dále se na hlavní Love stage představilo britské DnB duo Sigma, které fanouškům dopřálo notoricky známé hity jako Changing nebo Nobody To Love.

Legendární Nizozemec Armin van Buuren se do Ostravy vrátil po třech letech a návštěvníky potěšil 90 minutovou show plnou energických rytmů. Třetí festivalový den na hlavním pódiu završil svým nejznámějším hitem Blah Blah Blah.

Empire byl pro Holyho málo

Velkou diváckou pozornost přilákalo vystoupení maskovaného interpreta Holyho Priesta. Pořadatelé německého představitele hard music umístili třetí den na menší Empire stage, což se podle reakcí neukázalo jako úplně nejlepší řešení. Kdo se nestihl na vystoupení včas přemístit, musel počítat s lehce ztrpčeným zážitkem.

Dav fanoušků se tísnil od pódia až na více než sto metrů vzdálenou uličku se stánky a postranní uličce s jídlem. Lidé se pro lepší zážitek snažili všemožně protlačit co nejblíže před ostatní, naráželi do sebe a když jistili, že je to beznadějné, znovu se snažili vyhledat alespoň malý kus volného místa v zadní části prostranství.

„Stáli jsme dost vzadu, nešlo se tam vůbec prorvat. Moc jsem se na něj těšil, ale nakonec jsem ho skoro ani neviděl a zvuk na tu dálku taky nestál za moc. Holy by si určitě zasloužil být na hlavní stagi, určitě by se to tam zaplnilo,“ uvedl Martin.

„Stála jsem trochu blíž, takže jsem docela dobře slyšela, ale byla hrozná tlačenice. Kdyby tam sebou někdo vepředu seknul, tak se k němu pomoc ani nedostane,“ řekla Lucie.

Zájem o drumy a techno

Pod velkým náporem fanoušků fungovala drum and bassová a techno stage, k dispozici byly návštěvníkům až do svítání. Pořadatelé zde servírovali velká jména, která nenechala nikoho z přítomných stát na místě.

Techno stan přivítal na úvod legendu berlínského klubu Berghaim Bena Klocka, Arkana nebo Pharu. V dalších dnech pak ikonu hard techna Dj Rushe nebo průkopníka techno scény Chrise Liebinga.

Jak velkolepě program na stagi začat, tak i skončil. Na úplný závěr festivalu zde vystoupil se svým setem kanadský DJ a průkopník minimalismu Richie Hatwin, během jehož vystoupení bylo na parketu stěží najít volné místo.

„Celá techno stage byla skvělá, maximálně jsem si užila DJ Rushe a Richiho. Jen tím, že to bylo ve stanu, tak tam bylo kolikrát dost velké teplo,“ chválila fanynka Alena.

Na milovníky DnB čekal nabitý set například od Andromedika, Metrika nebo legendárního tria Black Sun Empire.

„Mám ráda drumy, takže jsem hodně přebíhala mezi hlavní stagí a tou drumovou. Program byl strašně nabitý a kolikrát jsme měla vůbec problém stihnout všechno, co jsem chtěla,“ povzdechla si s úsměvem Dana.

Speciální vystoupení a světová premiéra

Aby si návštěvníci odvezli z Ostravy jedinečné zážitky, připravili pořadatelé především během finálového večera pásmo tzv. Beats for Love Special. Pro fanoušky u hlavní Love stage tak vystoupil belgický DJ Used za doprovodu živých nástrojů nebo John Newman, jenž před diváky předstoupil jako DJ a zpěvák v jednom.

Světovou premiéru si během ostravského festivalu odbylo spojení drum and bassového krále A.M.C. a zpěvačky Koven. Britská dvojice se dala dohromady nejen pro společná vystoupení, ale především jako životní partneři.

„Chystají se k nám díky tomu lidé z jiných kontinentů. Z Nového Zélandu přijede parta asi 20 lidí, dále z Ameriky, Británie a dalších jiných končin,“ řekl už v květnu o plánovaném vystoupení ředitel festivalu Kamil Rudolf.

„Za mě asi největší překvapení. Společně byli dokonale sehraní. Jde vidět, že jim to spolu klape v soukromém životě i na stagi,“ řekl Marek.

„Neuvěřitelná nálož! Moc jsem se na ně těšila a bylo to ještě lepší, než jsem čekala. Ráda je někde uvidím znovu,“ reagovala s nadšením Katka z Tanvaldu.

„Ostrava hraje v našich životech mimořádně důležitou roli. Já jsem tady nakopla svou kariéru, můj snoubenec (A.M.C.) zase na Beats for Love vždy zažil skvělé přivítání. A naše první společné vystoupení ukázalo, že tady můžeme mít druhý domov. Vynikající energie, krásně prostředí, naše nejoblíbenější stage. To se s Anglií nedá srovnat,“ chválila zpěvačka.

Zlatým hřebem programu bylo vystoupení Axwella, člena známého tria Swedish House Mafia. Během hodiny a půl na scéně, doprovázené působivými vizuálními efekty, zahrál hity ze sólové i skupinové tvorby a fanoušci za za jeho show odměnili dlouhým hlasitým aplausem.

„Axwell dal letošnímu ročníku krásný závěr. Dlouho jsme se snažili ho do Ostravy přivést, ať už sólo, nebo spolu se zbytkem skupiny. Vyšla první varianta a bylo to skvělé. A určitě budeme usilovat i o tu druhou,“ pousmál se Kamil Rudolf.

Největší EDM festival ve střední Evropě se letos konal v termínu 2.- 5. července. Ředitel festivalu Rudolf v nedávném rozhovoru uvedl, že akce přinese do kasy regionu okolo jedné miliardy korun. S celou akcí je podle svých slov spokojený a považuje tento ročník za nejvydařenější. Už dnes má ale papír plně popsaný nápady na další vylepšení.