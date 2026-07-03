Největším zážitkem dosavadního průběhu 12. ročníku festivalu v Dolních Vítkovicích se překvapivě nestal hlavní headliner Calvin Harris. Zcela zaslouženě ho uzmul DJ R3hab, který svým nasazením, skvělou show, mixem vlastní tvorby i známých elektronických hitů svých kolegů ovládl druhou část čtyřdenní akce.
Omračující hudební zážitek navíc podpořila jeho energická interakce s publikem, nápaditá vizuální projekce na ledkovém pozadí a bohatá laserová a ohňostrojová show. Přesně takovou show návštěvníci Beats for Love očekávají. A jeho vynaloženou energii mu publikum s nadšením vracelo měrou vrchovatou.
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„Jste skvělí! Nevím, proč jsem na Beats for Love nedorazil už dříve, omlouvám se,“ uvedl R3hab s vděčností za dobré divácké přijetí na konci vystoupení. Úspěch vystoupení potvrdila i divácká „šuškanda“, která rovněž vyzvedla jeho vystoupení na prozatímní vrchol festivalu.
Na stejně dobré vlně následně navázal maskovaný DJ Marshmello, který přivezl do Ostravy dynamickou show plnou vlastní tvorby i remixů známých hitů. Přestože v případě obou zmíněných vystoupení nebyl prostor před hlavním pódiem do posledního místa zaplněn, okem diváka bylo patrné, že se přihlížející v porovnání s Harrisem, jako hlavním tahákem celého festivalu, více bavili, tančili a neopouštěli předčasně své pozice v průběhu vystoupení.
Komu se ještě po energeticky nabitém programu na hlavním pódiu nechtělo domů, mohl využít do druhé hodiny ranní další z 18 festivalových stagí. Opět nezklamala přilehlá Zion stage, která dává velký prostor tuzemským umělcům především z rapové a drum and bassové scény.
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Začátek programu zde pro druhý festivalový den odstartoval ostravský rodák Maceeiko, v průběhu programu vystoupilo také duo Spectacular a Cooldy, Vlaďkysyn, Prago Union a Rest, jehož spektakulární půlnoční vystoupení přilákalo davy, které snad Zion stage za celou svou existenci nezažila.
Příjemným a osvěžujícím překvapením byla závěrečná afterparty na Kofola náměstí lásky, kterou dirigoval DJ Shafff, jenž své vystoupení okořenil i hrou na elektronické bicí. Energie a dobrá nálada odtud zářila na desítky metrů a jeho remix písní Moravo od skupiny Vesna a megahitem Solar System od Sub Focuse byl zážitek, který pohladil po duši.
Třetí festivalový den bude rovněž servírovat čísla, která stojí za zhlédnutí. Na hlavní stagi se návštěvníci mohou těšit na světovou premiéru spojení interpretek Katy B a Ms Dynamite, legendární australskou kapelu Pendulum, nejvýraznější tvář současné techno scény Lilly Palmer nebo belgickou megastar Dimitri Vegase, který svým vystoupením ve 23:30 složí účastnický reparát.
Na festivalu měl původně vystoupit už během loňského ročníku společně se svým bratrem Like Mikem. Před jejich přeletem z vystoupení na Ibize však došlo ve Francii ke stávce letištního personálu a přes veškerou snahu a komunikaci organizátorů se dvojici nakonec nepodařilo do Česka dopravit.