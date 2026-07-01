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V Ostravě začíná Beats for Love. Festival zahájí skotský kouzelník Calvin Harris

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  9:33
Skotský DJ a producent Calvin Harris.

Skotský DJ a producent Calvin Harris. | foto: Profimedia.cz

Vystoupení na hlavní stagi doprovázela velkolepá ohňostrojová show.
Belgická DJka Charlotte de Witte.
Momentky z festivalu Beats for Love, který se koná v oblasti Dolní Vítkovice v...
Skotský DJ a producent Calvin Harris.
28 fotografií
Čtyřdenní svátek elektronické taneční hudby Beats for Love startuje ve středu odpoledne v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Organizátoři si pro letošní 12. ročník nachystali nejdražší a nejnabitější line up v historii celého festivalu. Návštěvníci se navíc mohou těšit i celou řadu doprovodných akcí. Sobotní program na hlavním pódiu korunuje jeden z nejlepších DJů světa Calvin Harris.

Festival otevře své brány ve středu 1. července a na čtyři dny promění Dolní Vítkovice v obří svět hudby, světel, emocí a nezapomenutelných zážitků. Největší festival elektronické hudby ve střední Evropě letos nabídne více než 550 interpretů, kteří vystoupí na 18 stagích.

Skotský DJ a producent Calvin Harris.
Vystoupení na hlavní stagi doprovázela velkolepá ohňostrojová show.
Belgická DJka Charlotte de Witte.
Momentky z festivalu Beats for Love, který se koná v oblasti Dolní Vítkovice v Ostravě od 2. do 5. července 2025.
28 fotografií

Patrně největší hvězdou, která hned úvodní den rozpálí areál Dolních Vítkovic, bude DJ Calvin Harris. Skotský hudebník svou tvorbou a spoluprací s interprety jako Sam Smith, Rihanna, Dua Lipa nebo Ellie Gouldingová již dlouhá léta drží pozici v úzké špici žebříčku nejlepších DJů světa. Jeho notoricky známé hity jako One Kiss, Summer nebo This Is What You Came For si celosvětově podmanily rádiové hitparády.

„Calvin je král pop-music s vytříbeným citem pro tvorbu globálně oblíbených hitů, které boří žebříčky hitparád. Jsem přesvědčen, že si díky skvělé atmosféře svého vystoupení podrobí i Ostravu,“ uvedl programový ředitel festivalu Jiří Ramík.

Kofola, léto začíná na festivalech

Vedle Harrise se v průběhu festivalu dále představí Alesso, Marshmello, Dimitri Vegas, Dimension nebo Paul van Dyk. Na hlavní stagi zakončí sobotní noc aktuálně nejúspěšnější DJka planety Charlotte de Witte, kterou se organizátorům povedlo do Ostravy dostat po třech letech domlouvání.

Kromě hudby na návštěvníky čeká bohatý doprovodný program plný tance, rozhovorů, ohnivých show nebo skateových exhibicí. K nabrání ztracených sil v horkém počasí je k dispozici i velké množství chill out zón a stánků s občerstvením.

Program plný velkých jmen. Ročník 2026 má být na Beats for Love nejnabitější

Organizátoři den před samotným zahájením oznámili, že všechny vstupenky do VIP zóny jsou již vyprodány. Standardní vstupenky však bude stále možné pořídit na místě. Více informací a podrobný program najdete na oficiálním webu festivalu.

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