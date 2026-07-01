V Ostravě začíná Beats for Love. Festival zahájí skotský kouzelník Calvin Harris

Festival otevře své brány ve středu 1. července a na čtyři dny promění Dolní Vítkovice v obří svět hudby, světel, emocí a nezapomenutelných zážitků. Největší festival elektronické hudby ve střední Evropě letos nabídne více než 550 interpretů, kteří vystoupí na 18 stagích.
Patrně největší hvězdou, která hned úvodní den rozpálí areál Dolních Vítkovic, bude DJ Calvin Harris. Skotský hudebník svou tvorbou a spoluprací s interprety jako Sam Smith, Rihanna, Dua Lipa nebo Ellie Gouldingová již dlouhá léta drží pozici v úzké špici žebříčku nejlepších DJů světa. Jeho notoricky známé hity jako One Kiss, Summer nebo This Is What You Came For si celosvětově podmanily rádiové hitparády.
„Calvin je král pop-music s vytříbeným citem pro tvorbu globálně oblíbených hitů, které boří žebříčky hitparád. Jsem přesvědčen, že si díky skvělé atmosféře svého vystoupení podrobí i Ostravu,“ uvedl programový ředitel festivalu Jiří Ramík.
Vedle Harrise se v průběhu festivalu dále představí Alesso, Marshmello, Dimitri Vegas, Dimension nebo Paul van Dyk. Na hlavní stagi zakončí sobotní noc aktuálně nejúspěšnější DJka planety Charlotte de Witte, kterou se organizátorům povedlo do Ostravy dostat po třech letech domlouvání.
Kromě hudby na návštěvníky čeká bohatý doprovodný program plný tance, rozhovorů, ohnivých show nebo skateových exhibicí. K nabrání ztracených sil v horkém počasí je k dispozici i velké množství chill out zón a stánků s občerstvením.
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Organizátoři den před samotným zahájením oznámili, že všechny vstupenky do VIP zóny jsou již vyprodány. Standardní vstupenky však bude stále možné pořídit na místě. Více informací a podrobný program najdete na oficiálním webu festivalu.