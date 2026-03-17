Beats for Love přivezou do Ostravy Charlotte de Witte. Chystá se i zimní verze

Akce, která od samotného počátku své existence přesáhla hranici 1 milionu návštěvníků a jako jediná z Česka se zařadila do top 100 světových festivalů, připravila podle slov organizátorů pro letošek nejlepší a nejdražší program v historii. Návštěvníci se během prvních čtyř červencových dní mohou těšit na hvězdami EDM nabitých 18 stagí, necelých 600 vystupujících a bohatý doprovodný program.
Vedle již potvrzených hitmakerů jako jsou Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas & Like Mike a stovek dalších, vystoupí v moravskoslezské metropoli premiérově první dáma světového techna, belgická DJka Charlotte de Witte, jejíž kontrakt se podařilo vyjednat až po usilovném několikaletém domlouvání.
|
„Ty námluvy mohly začít tři roky zpátky. Podle žebříčku DJ Mag je to jediná žena v top 10 světových DJů a zároveň nejvýše postavená v žebříčku popularity v ženského DJingu. Takže se dá říci, že máme nejpopulárnější DJku současné doby,“ řekl pro iDNES.cz s hrdostí generální ředitel festivalu Kamil Rudolf.
Odtajňování dalších headlinerů je teprve ve své polovině, jména dalších hvězd budou organizátoři servírovat veřejnosti postupně. Podle Rudolfa se však v závěrečný den festivalu představí na hlavní stagi další z gigantů EDM scény, jehož pověst je srovnatelná s ikonickou belgickou DJkou.
B4L roztančí poprvé brněnské výstaviště
Aby těch překvapení nebylo málo, oznámil generální ředitel historicky první uspořádání zimní verze festivalu B4L, které se uskuteční 4.-5. prosince letošního roku.
„Vůbec poprvé zažijeme festivalovou atmosféru Beatsů v zimní sezoně. Během jednoho prosincového víkendu se na dvou indoor stagích na brněnském výstavišti představí více než 30 top-class DJs. Předprodej vstupenek na Winter plánujeme spustit již 2. dubna,“ řekl o novince Rudolf.
|
Jako prvního headlinera rovněž uvedl představitele house music a tvůrce hitů jako Where Are You Now nebo Are You with Me - belgického DJ Lost Frequencies.
Po loňském úspěchu s novým projektem Beats for Love Special navážou i letos organizátoři s další sérií unikátních představení, nečekaných spojení i světových premiér. Představitel stylu drum and bass – belgický DJ Andromedik – uvede na festivalu premiérově svou show Ascension. O nálož chytlavých vokálů se postará duo zpěvaček Katy B & MS Dynamite při společném B2B vystoupení.
Dvanáctý ročník největšího EDM festivalu ve střední Evropě Beats for Love se uskuteční od 1. do 4. července 2026 v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Aktuální informace o programu, vstupenkách a novinkách jsou dostupné na oficiálním webu a na sociálních sítích festivalu.
|
