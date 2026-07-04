Pokud někdo z návštěvníků ostravského festivalu doufal, že si po dvou nabitých dnech lehce vydechne, šeredně se zmýlil. Třetí den akce nemohl dát spát snad ani obyvatelům moravskoslezské metropole.
Nabitý program odstartoval na hlavní stagi od půl šesté odpolední, kdy organizátoři dali prostor jedné z nejvýraznějších tváří nastupující generace – americkému DJovi, zpěvákovi a producentovi Jadenu Bojsemovi, po kterém zažila Ostrava i jednu světovou premiéru.
Své síly v exkluzivním vystoupení v rámci Beats for Love Special se poprvé živě spojily představitelky britské bass a garage scény Katy B a Ms Dynamite. Dámy příchozím servírovaly energické tóny s hravými vokály, které připravili dobrý základ pro nadcházející show.
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Tou bylo vystoupení DJ setu legendární australské drum and bassové kapely Pendulu, jenž rozpálil prostor bývalých železáren doběla. Dunivé energické tóny přilákaly davy fanoušků a roztančilo snad každého v rádiusu desítek metrů. Co ovšem nastalo potom potvrdilo, jak vysoko v kvalitě festivalové scény si Beats for Love ve světové konkurenci opravdu stojí. Za pult na hlavním pódiu se v desátou hodinu večerní postavila uhrančivá německá DJka a jedna z nejvýraznějších tváří současného techna Lilly Palmer.
Vystoupení to bylo natolik intenzivní a scénicky propracované, že srdce příznivců EDM hudby radostí plesalo. Přesně takové sety jsou hodné nejlepších světových festivalů, do kterých Beats for Love nezpochybnitelně patří. V základech se otřásal celý industriální areál i okna bytů v blízkosti Dolních Vítkovic.
Král Dimitri vládl
Na skvěle rozjetý program navázal vzápětí dvojnásobně ověnčený nejlepší DJ světa Dimitri Vegas. Belgicko-řecký umělec měl na festivalu původně vystoupit už během loňského ročníku společně se svým bratrem Like Mikem. Před jejich přeletem z vystoupení na Ibize však došlo ve Francii ke stávce letištního personálu a přes veškerou snahu a komunikaci organizátorů se dvojici nakonec nepodařilo do Česka dopravit. Pro tentokrát si organizátoři pojistili co nejhladší průběh celého procesu dopravy, aby se nejlepšího DJ světa podařilo do Ostravy dostat zavčasu.
„Společně s jeho manažery jsme udělali vše pro to, aby dorazil včas. A jsme rádi, že tentokrát si všechno sedlo jako zadek na hrnec,“ uvedl s nadšením ředitel festivalu Kamil Rudolf.
Dimitriho show svým provedením korunovala celý páteční program, který jen potvrdila dominanci Beats for Love na české festivalové scéně. Bouřícím divákům v propracovaném setu servíroval mixy známých hitů a perly z jeho vlastní tvorby. Jejich nadšení rezonovalo na míle daleko a zůstalo v nich i dlouho po skončení koncertu.
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Uzavírala Tommorowland, uzavře i Beats for Love
Poslední z nabitých čtyřech dnů festivalu zakončí velmi očekávané vystoupení královny světového techna Charlott de Witte. Nejlepší ženská DJka světa jako jedna z hlavních headlinerek přilákala do Ostravy na finále hudební akce desítky tisíc návštěvníků z Česka i zahraničí.
První žena, která kdy uzavírala legendární belgický festival Tommorowland, slavnostně zakončí i moravskoslezský klenot. Očekávání nejsou malá. Slavná Belgičanka je pověstná svou strhující hudební produkcí i propracovanou scénickou show.
O pozornost se na hlavním pódiu během večera přihlásí také švédský DJ a producent Alesso, přední představitel drum and bassové scény Andy C nebo portugalská anomálie Padre Guilherme, který se vedle DJingu živí také jako kněz. Svým ovečkám bude z kazatelny hlavní stage od 18:30 "kázat„ spojení klubové hudby s podmanivými duchovními motivy.