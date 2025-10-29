Jedna z největších hvězd taneční hudby. Do Ostravy zamíří legendární DJ Paul van Dyk

  16:14
Jedna z největších hvězd elektronické taneční hudby (EDM) DJ Paul van Dyk z Německa vystoupí na letošním festivalu Beats for Love v Ostravě. Oceňovaný umělec a průkopník trance hudby se zde návštěvníkům představil již v ročnících 2016 a 2018. Čtyřdenní festival se uskuteční začátkem července v industriálním areálu Dolních Vítkovic.
Německý DJ Paul van Dyk.

Německý DJ Paul van Dyk. | foto: Profimedia.cz

Německý DJ Paul van Dyk.
Německý DJ Paul van Dyk.
Paul van Dyk
Na ostravském festivalu Beats for Love vystoupí DJ a producent Marshmello.
20 fotografií

„Beats for Love uvede jednu z největších legend světové elektronické scény DJ a producenta Paula van Dyka. Tato německá ikona trance hudby už více než tři dekády formuje zvuk taneční kultury a inspirovala celé generace fanoušků i producentů,“ uvedl generální ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Za svou kariéru podle něj Dyk prodal miliony alb, získal desítky prestižních ocenění a stal se prvním umělcem nominovaným na Grammy v kategorii Best Dance/Electronic Album.

EDM Beats for Love v příštím roce přivítá i amerického DJ a producenta Marshmella. Pro Marshmella půjde o první festivalové vystoupení v Česku. Vlastní koncerty ale už v ČR měl, v roce 2017 vystoupil například v Praze.

Festival Beats for Love vykopává. Oznámil headlinera i nový systém vstupenek

„Marshmello patří k největším jménům současné elektronické a populární hudby. Jsme nadšení, že ho po letech čekání konečně přivítáme v Ostravě,“ doplnil manažer festivalu Jiří Ramík.

Pořadatelé uvádějí, že Beats for Love je největší přehlídka svého druhu v Česku. Letos na ní na osmnácti scénách vystoupilo přes 550 umělců. Pořadatelé po skončení oznámili, že padl návštěvnický rekord. Každý den do areálu zamířilo více než 45 tisíc lidí. V součtu tak za všechny čtyři dny přehlídku navštívilo 164 tisíc lidí.

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

Jedna z největších hvězd taneční hudby. Do Ostravy zamíří legendární DJ Paul van Dyk

Jedna z největších hvězd elektronické taneční hudby (EDM) DJ Paul van Dyk z Německa vystoupí na letošním festivalu Beats for Love v Ostravě. Oceňovaný umělec a průkopník trance hudby se zde...

29. října 2025  16:14

