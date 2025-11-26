Skotský hudebník svou tvorbou a spoluprací s interprety jako Sam Smith, Rihanna, Dua Lipa nebo Ellie Gouldingová již dlouhá léta drží pozici v úzké špici žebříčku nejlepších DJů světa. Jeho notoricky známé hity jako One Kiss, Summer nebo This Is What You Came For si celosvětově podmanily rádiové hitparády. V červenci 2026 s nimi Harris zavítá i na tuzemské pódium v areálu Dolních Vítkovic.
„Calvin je král pop-music s vytříbeným citem pro tvorbu globálně oblíbených hitů, které boří žebříčky hitparád. Jsem přesvědčen, že si díky skvělé atmosféře svého vystoupení podrobí i Ostravu,“ uvedl programový ředitel festivalu Jiří Ramík.
Festival Beats for Love vykopává. Oznámil headlinera i nový systém vstupenek
Domluvit přitom s Harrisem premiérové vystoupení na nadcházejícím 12. ročníku ostravského festivalu nebylo podle organizátorů vůbec snadné.
„Jedná se o unikátní booking, protože Calvin v Evropě vystupuje jen výjimečně. Například i na nejznámějším festivalu elektronické taneční hudby, Tomorrowlandu, nevystoupil za poslední dekádu. A my máme tu čest ho příští léto uvítat právě na naší hlavní stagi,“ pochlubil se ředitel festivalu Kamil Rudolf.
I bez jedné z hvězd rozzářily Beats for Love Ostravu. Návštěvnický rekord opět padl
Dvanáctý ročník největšího EDM festivalu ve střední Evropě Beats for Love se uskuteční od 1. do 4. července v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Aktuální informace o programu, vstupenkách a novinkách jsou dostupné na oficiálním webu a na sociálních sítích festivalu.