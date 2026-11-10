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EDM hvězdy jako návnada nejen na Brňáky. První zimní festival Beats for Love se blíží

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  11:50
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Dj Don Diablo

Dj Don Diablo | foto: Beats for Love

Djské duo Sigma
Djka Sara Landry
Oficiální plakát zimní verze festivalu Beats for Love
Dj Brennan Heart
28 fotografií
Premiérový ročník zimní verze hudebního festivalu Beats for Love se nezadržitelně blíží. Zcela poprvé akce opustí svůj domovský prostor v industriálním areálu Dolních Vítkovic a o prvním prosincovém víkendu na dvě noci rozezní areál brněnského Výstaviště. Návštěvníkům organizátoři slibují nabitý program plný EDM (elektronické taneční hudby) a bohatý doprovodný program.

Protřelí návštěvníci letní verze, jež se letos v Ostravě představila již po dvanácté, mají zkušenosti s nabitým čtyřdenním programem. Premiérová zimní varianta se uskuteční v pátek a sobotu 4. a 5. prosince. Změnou nebude nejen doba trvání a časové ukotvení, ale také lokace. Blíže chtějí být organizátoři svým fanouškům v největším moravském městě. Místo osvědčené slezské metropole tak festival poprvé obsadí rozsáhlý areál brněnského Výstaviště.

Djské duo Sigma
Djka Sara Landry
Oficiální plakát zimní verze festivalu Beats for Love
Dj Don Diablo
28 fotografií

Organizátoři tak chtějí tímto způsobem nejen poděkovat svým dlouhodobým návštěvníkům za přízeň, ale také ukázat, že atmosféra Beats for Love nezávisí na ročním období. Dvoudenní program pojme na dvou pódiích více než tři desítky vystupujících

Hudební festival Beats for Love se v zimní verzi přesouvá z Ostravy do Brna

„Máme obrovskou radost, že se s People of Love nemusíme potkat jen jednou za rok. V prosinci nás čeká úplně první Beats for Love Winter v Brně a hned poté se začneme naplno připravovat na léto v Ostravě. Každá edice bude jiná, ale obě budou mít to nejdůležitější společné – světovou elektronickou hudbu, velkou show a energii Beats for Love,“ uvedla marketingová ředitelka Beata Gillová.

Účast předních zástupců EDM scény na premiérové zimní verzi festivalu budí značný zájem nejen u tuzemského publika. Pořadatelé již minulý týden ohlásili, že 80 procent vstupenek je vyprodáno.

Svou účast potvrdila velká EDM jména, která se za tuzemským publikem ráda vrací. Na dvou stagích se před návštěvníky postaví například ikona drum & basse Sub Focus, belgická hvězda Lost Frequencies, nizozemští mistři Brennan Heart a Don Diablo, britské duo Sigma, drum & bassový fenomén A.M.C. společně s MC Phantomem. Jednou z hlavních tahounek bude bezpochyby americká producentka a DJka Sara Landry, která se v pátek postará o velkolepý úvod celého festivalu.

Djka Sara Landry

„Beats for Love je pro nás mnohem víc než hudba. Jsou to emoce, atmosféra, vizuální zážitky a především lidé. A právě to všechno chceme přenést do Brna,“ okomentoval změnu lokace ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Festival Beats for Love byl znovu rekordní. Poprvé přinese i zimní verzi

Podle organizátorů zkrácený program návštěvníky o zábavu nepřipraví. Jejich cílem je prostřednictvím rozmanitého programu oslovit jak dlouholeté fanoušky, tak i návštěvníky, kteří se s tímto festivalem setkají vůbec poprvé.

Pro příchozí bude nachystaná audiovizuální show, speciální efekty, nové dekorace, performeři, partnerské a venkovní zóny a široká gastronomická nabídka. Po celém areálu bude možné platit pouze bezhotovostně.

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