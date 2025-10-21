Festival Beats for Love vykopává. Oznámil headlinera i nový systém vstupenek

Po předních hvězdách EDM scény jako jsou David Guetta, Axwell, Armin van Buuren, Timmy Trumpet nebo Sub Focus, se podařilo organizátorům festivalu podepsat další zvučné jméno. Od Ostravy se začátkem července chystá maskovaný americký DJ a producent Marshmello.
Na hlavním pódiu tak vystoupí ikona světové elektronické scény, která spojuje to nejlepší z žánru EDM a chytlavého popu. Své síly pro produkci světových hitů spojil s hvězdami jako Selena Gomez, DJ Khalid nebo Bastille.
„Marshmello patří k největším jménům současné electronic & pop-music a jeho show je přesně ten typ zážitku, který dělá Beats for Love výjimečným. Jeho energie, propojení s publikem a vizuální stránka vystoupení posouvají hranice festivalového zážitku. Jsme nadšení, že ho po letech čekání konečně přivítáme v Ostravě,“ říká booking manažer festivalu Jiří Ramík.
Jak pořídit vstupenky?
Oproti předchozím ročníkům zavedli letos pořadatelé premiérově systém nákupu vstupenek přes registraci v tzv. LoveID, bez níž není možné vstupenku koupit, aktivovat ani přeposlat.
Nový systém představuje digitální identitu návštěvníka, která propojuje vstupenky i benefity do jednoho bezpečného uživatelského účtu. Zároveň umožňuje bezpečně spravovat vstupenky a přehledně sledovat exkluzivní novinky.
A vstupenky v novém systému rychle mizí. Pořadatelé B4L hlásí, že více než polovina celofestivalových vstupenek v předprodeji na nadcházející ročník je již vyprodána.
„Zájem o LoveID a vstupenky nás opravdu překvapil – tempo prodeje i reakce fanoušků na nový ticketingový systém předčily naše očekávání. Máme velkou radost, že si lidé LoveID rychle oblíbili a vnímají ho jako krok správným směrem,“ říká Andrea Elízová, ředitelka marketingu Beats for Love.
Dvanáctý ročník největšího EDM festivalu ve střední Evropě Beats for Love se uskuteční od 1. do 4. července 2026 v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Aktuální informace o programu, vstupenkách a novinkách jsou dostupné na oficiálním webu a na sociálních sítích festivalu.