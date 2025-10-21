Festival Beats for Love vykopává. Oznámil headlinera i nový systém vstupenek

  13:00
Do začátku největšího festivalu elektronické taneční hudby (EDM) ve střední Evropě zbývá necelého tři čtvrtě roku. Pořadatelé ostravského fenoménu Beats for Love (B4L) nicméně nezahálí. Fanouškům odtajnili první z hvězd nadcházejícího ročníku, kterým bude DJ Marshmello. Představili také nový systém nákupu vstupenek, který návštěvníkům umožní bezpečný přístup, jejich správu a sledování festivalových novinek.
Hlavní Love stage patří největším hvězdám festivalu Beats for Love.

Hlavní Love stage patří největším hvězdám festivalu Beats for Love. | foto: Beats for Love

Na ostravském festivalu Beats for Love vystoupí DJ a producent Marshmello.
Vystoupení na hlavní stagi doprovázela velkolepá ohňostrojová show.
Odstartoval největší festival elektronické taneční hudby (EDM) v Česku Beats...
Momentky z festivalu Beats for Love, který se koná v oblasti Dolní Vítkovice v...
20 fotografií

Po předních hvězdách EDM scény jako jsou David Guetta, Axwell, Armin van Buuren, Timmy Trumpet nebo Sub Focus, se podařilo organizátorům festivalu podepsat další zvučné jméno. Od Ostravy se začátkem července chystá maskovaný americký DJ a producent Marshmello.

Na hlavním pódiu tak vystoupí ikona světové elektronické scény, která spojuje to nejlepší z žánru EDM a chytlavého popu. Své síly pro produkci světových hitů spojil s hvězdami jako Selena Gomez, DJ Khalid nebo Bastille.

beats.for.love.festival

@marshmello
Thursday, July 2nd Love stage by @csobcz

ℹ️ Megastar elektronické scény a jeden z nejúspěšnějších DJů současnosti, známý svým ikonickým maskovaným vzhledem, jehož hity jako Happier, Wolves, Silence nebo Friends dobyly světové hitparády i rádia. Na kontě má spolupráce se jmény jako Selena Gomez, Khalid, Bastille nebo Anne-Marie, získal ocenění Best Electronic na MTV Europe Music Awards, jeho videa mají miliardy zhlédnutí a jeho show patří k těm, na které se nezapomíná. My si jeho festivalovou premiéru v České republice vychutnáme na Love stage by @csobcz !
A megastar of the electronic music scene and one of the most successful DJs of today, known for his iconic masked look. His hits “Happier”, “Wolves”, “Silence! and Friends have conquered global charts and radio airwaves around the world.
He has collaborated with artists such as Selena Gomez, Khalid, Bastille and Anne-Marie, won Best Electronic at the MTV Europe Music Awards, and his videos have reached billions of views. His shows are truly unforgettable. We’ll experience his festival debut in the Czech Republic on the Love Stage by @csobcz !

15. října 2025 v 9:00
„Marshmello patří k největším jménům současné electronic & pop-music a jeho show je přesně ten typ zážitku, který dělá Beats for Love výjimečným. Jeho energie, propojení s publikem a vizuální stránka vystoupení posouvají hranice festivalového zážitku. Jsme nadšení, že ho po letech čekání konečně přivítáme v Ostravě,“ říká booking manažer festivalu Jiří Ramík.

Jak pořídit vstupenky?

Oproti předchozím ročníkům zavedli letos pořadatelé premiérově systém nákupu vstupenek přes registraci v tzv. LoveID, bez níž není možné vstupenku koupit, aktivovat ani přeposlat.

I bez jedné z hvězd rozzářily Beats for Love Ostravu. Návštěvnický rekord opět padl

Nový systém představuje digitální identitu návštěvníka, která propojuje vstupenky i benefity do jednoho bezpečného uživatelského účtu. Zároveň umožňuje bezpečně spravovat vstupenky a přehledně sledovat exkluzivní novinky.

A vstupenky v novém systému rychle mizí. Pořadatelé B4L hlásí, že více než polovina celofestivalových vstupenek v předprodeji na nadcházející ročník je již vyprodána.

„Zájem o LoveID a vstupenky nás opravdu překvapil – tempo prodeje i reakce fanoušků na nový ticketingový systém předčily naše očekávání. Máme velkou radost, že si lidé LoveID rychle oblíbili a vnímají ho jako krok správným směrem,“ říká Andrea Elízová, ředitelka marketingu Beats for Love.

Ředitel festivalu Beats for Love: Dom Perignon po bednách a miliarda Ostravě

Dvanáctý ročník největšího EDM festivalu ve střední Evropě Beats for Love se uskuteční od 1. do 4. července 2026 v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Aktuální informace o programu, vstupenkách a novinkách jsou dostupné na oficiálním webu a na sociálních sítích festivalu.

