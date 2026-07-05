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GLOSA: Závěrečný den Beats for Love korunoval Alesso, Charlotte de Witte i papež

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  16:33
DJka Charlotte de Witte festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)

DJka Charlotte de Witte festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026) | foto: Nikola Tesařová

Švédský DJ Alesso na festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4....
DJ Parde Guilherme na festivalu Beats for Love (4. července 2026)
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4....
29 fotografií
Ostravský festival elektronické taneční hudby Beats for Love je u konce. Našlapaným programem znovu potvrdil svou dominanci na poli tuzemských hudebních akcí a znovu překonal návštěvnický rekord uplynulých let. Při závěrečném dnu diváky potěšily hudební legendy jako Alesso, Andy C nebo belgická techno královna Charlotte de Witte. Došlo také na nečekané požehnání z úst papeže Lva XIV.

O velmi originální rozjezd se od půl sedmé večerní postaral portugalský interpret Padre Guilherme, který se vedle DJingu živí také jako kněz. Divákům naservíroval nápaditou show plnou chytlavých mixů, došlo také na jednu českou klasiku – Jožin z bažin od Ivana Mládka. Po vzoru oblíbené trash metalové kapely Metallica, jež se známým hitem o strašidlu požírající hlavně Pražáky, vystoupila v pražské O2 areně v roce 2018, přidal do svého mixu píseň i pyrenejský duchovní. Diváky si tím jednoznačně získal.

Své vystoupení, které co do zvuku i vizuálu často okořenil náboženskými motivy, tentokrát ještě korunoval pozdravem od papeže Lva XIV., jenž z centrální ledkové stěny promluvil k divákům a požehnal jim. To byla přidaná hodnota, kterou by z „hříšníků“ na ostravském EDM festivalu čekal jen málokdo.

Na jeho vystoupení navázal německý DJ Virtual Riot ve speciálním live setu, který proměnil prostor před hlavním pódiem v naprosté peklo. Energický dubstep nenechal stát na místě snad nikoho z přítomných, několikrát v kotli došlo také na moshpit.

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Rozvášněný dav následně ještě více zhoustl, když se za pult postavil švédský hitmaker Alesso se svou propracovanou hudební i vizuální show s hity jako Years nebo Heroes. Večerní program dále neúprosně nabíral na obrátkách, když hvězdného Švéda vystřídala absolutní legenda drum and bass Andy C, který se se svou dunivou show do Ostravy vždy rád vrací.

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Královské zakončení festivalu

Čtyřdenní program na hlavní stagi korunovala belgická umělkyně Charlotte de Witte, která kvalitou své hudby potvrdila, že jí právoplatně patří vrcholná pozice na žebříčku nejlepších DJek světa. Oproti svým kolegům, kteří vystupovali na hlavní stagi v průběhu předchozích dnů, však tomuto představení přeci jen něco chybělo.

Komunikace s diváky byla z její strany v podstatě nulová. Její fanoušci, kteří ne zřídka dorazili na festival právě kvůli tomuto vystoupení z nejrůznějších koutů republiky i Evropy, jí nestáli za pozdrav či poděkování za vřelé přijetí. Přišla, odškrtla si další ze seznamu svých vystoupení a vyrazila na další.

Návštěvnický rekord znovu překonán

Vzpomínat bude vskutku na co. Na celém festivalu bylo patrné, že i pro letošek vynaložili organizátoři veškeré úsilí, aby si diváci odnesli ten nejlepší zážitek a měli veškerý potřebný komfort. Našlapaný program přitáhl opět rekordní množtví fanoušků, kteří ocenili hvězdy světové elektronické scény i bohatý doprovodný program.

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Za zmínku stojí také ostatní z celkově 18 stagí, kde se v průběhu čtyřdenní akce vystřídali ostřílení umělci i nové naděje elektronické taneční hudby. Nezklamal techno stan, Zion stage, jež dala prostor celé řadě českých interpretů ani oblíbená drum and bassová stage, která byla zaplněná v kteroukoliv denní či noční hodinu.

„Přesná čísla si necháme pro sebe, celkový rekord návštěvnosti ale padl. Máme velkou radost, zároveň ale cítíme vůči našim fanouškům závazek, abychom za rok zase byli o kus lepší. Každopádně všem děkujeme,“ dodal Kamil Rudolf, jehož tým připravuje akci patřící mezi 100 nejlepších festivalů planety.

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