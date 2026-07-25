Festival Beats for Love byl znovu rekordní. Poprvé přinese i zimní verzi

Návštěvníky i Ostravu roztančili na osmnácti pódiích například Dimitri Vegas, R3hab, Marshmello, Paul van Dyk, Alesso nebo skotská hvězda Calvin Harris. Vedle velikánů zahraniční hudební scény dostali letos velký prostor i čeští interpreti. O osvěžující zážitek se tak postarali například Vladimir 518, Prago Union, Maniak nebo Rest.
O netradiční podívanou se v podvečer posledního dne postaral portugalský DJ Padre Guilherme, jenž si pro návštěvníky přichystal chytlavé hudební mixy doplněné o církevní motivy. Došlo také na remix legendárního hitu od Ivana Mládka Jožin z bažin.
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Během jeho vystoupení promítla režie na centrální ledkové stěně video pozdrav a požehnání od hlavy katolické církve papeže Lva XIV. Tento unikátní zážitek by pod hlavním pódiem čekal jen málokterý z přítomných „hříšníků“. Před svým sobotním vystoupením dokonce ještě portugalský duchovní stačil odsloužit mši v tamním kostele sv. Antonína z Padovy.
O vrchol akce se na hlavním pódiu postarala techno královna a nejuznávanější ženská DJka světa Charlotte de Witte. Ostravskému festivalu se tak dostalo stejně prestižního zakončení, jakého se v roce 2022 jako první ženě dostalo Charlotte de Witte na belgickém festivalu Tomorrowland.
Pořadatelé zatím letošní návštěvnost nezveřejnili, potvrdili však, že festival opět překonal rekord. Jen pro představu – loni během čtyř dnů zavítalo na festival 164 tisíc lidí. Svou kvalitou a návštěvností tak akce znovu potvrdila svou dominanci na poli tuzemské festivalové scény. Festival se navíc umístil mezi stovkou nejlepších festivalů světa v anketě DJ Mag.
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Poprvé v zimě na brněnském výstavišti
Ačkoliv náročné přípravy a vyjednání hvězdných účinkujících ze světové hudební scény trvají i celé roky, organizátoři stále nepolevují a své věrné fanoušky se rozhodli potěšit první zimní edicí festivalu. Ta se uskuteční na brněnském výstavišti 4.–5. prosince
Svou účast již přislíbila zvučná jména jako Lost Frequencies, Sub Focus, Don Diablo, britské duo Sigma, představitel hardstylu Brennan Heart a mnoho dalších.