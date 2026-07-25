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Festival Beats for Love byl znovu rekordní. Poprvé přinese i zimní verzi

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  12:20
Organizátoři vítají návštěvníky na hlavní stagy Beats for Love. (1. července...

Organizátoři vítají návštěvníky na hlavní stagy Beats for Love. (1. července 2026) | foto: Beats for LoveMAFRA

DJka Charlotte de Witte festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4....
Parde Guilherme v závěrečný den hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě...
Na festivalu Beats for Love v Ostravě proběhla také svatba. (4. července 2026)
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Industriální areál v Dolních Vítkovicích již po dvanácté rozezněl oblíbený festival elektronické taneční hudby Beats for Love. I přes typicky propršený úvodní den se pořadatelé snažili poskytnout svým návštěvníkům neobyčejný zážitek a veškerý uživatelský komfort. Čtyřdenní akce s rekordním rozpočtem nabídla nabitý program plný hvězd elektronické taneční hudby.

Návštěvníky i Ostravu roztančili na osmnácti pódiích například Dimitri Vegas, R3hab, Marshmello, Paul van Dyk, Alesso nebo skotská hvězda Calvin Harris. Vedle velikánů zahraniční hudební scény dostali letos velký prostor i čeští interpreti. O osvěžující zážitek se tak postarali například Vladimir 518, Prago Union, Maniak nebo Rest.

O netradiční podívanou se v podvečer posledního dne postaral portugalský DJ Padre Guilherme, jenž si pro návštěvníky přichystal chytlavé hudební mixy doplněné o církevní motivy. Došlo také na remix legendárního hitu od Ivana Mládka Jožin z bažin.

Papež i Jožin z bažin. DJ v kolárku zavítal na mši a pak to rozjel na Beats for Love

Během jeho vystoupení promítla režie na centrální ledkové stěně video pozdrav a požehnání od hlavy katolické církve papeže Lva XIV. Tento unikátní zážitek by pod hlavním pódiem čekal jen málokterý z přítomných „hříšníků“. Před svým sobotním vystoupením dokonce ještě portugalský duchovní stačil odsloužit mši v tamním kostele sv. Antonína z Padovy.

O vrchol akce se na hlavním pódiu postarala techno královna a nejuznávanější ženská DJka světa Charlotte de Witte. Ostravskému festivalu se tak dostalo stejně prestižního zakončení, jakého se v roce 2022 jako první ženě dostalo Charlotte de Witte na belgickém festivalu Tomorrowland.

Pořadatelé zatím letošní návštěvnost nezveřejnili, potvrdili však, že festival opět překonal rekord. Jen pro představu – loni během čtyř dnů zavítalo na festival 164 tisíc lidí. Svou kvalitou a návštěvností tak akce znovu potvrdila svou dominanci na poli tuzemské festivalové scény. Festival se navíc umístil mezi stovkou nejlepších festivalů světa v anketě DJ Mag.

GLOSA: Závěrečný den Beats for Love korunoval Alesso, Charlotte de Witte i papež

Poprvé v zimě na brněnském výstavišti

Ačkoliv náročné přípravy a vyjednání hvězdných účinkujících ze světové hudební scény trvají i celé roky, organizátoři stále nepolevují a své věrné fanoušky se rozhodli potěšit první zimní edicí festivalu. Ta se uskuteční na brněnském výstavišti 4.–5. prosince

Svou účast již přislíbila zvučná jména jako Lost Frequencies, Sub Focus, Don Diablo, britské duo Sigma, představitel hardstylu Brennan Heart a mnoho dalších.

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