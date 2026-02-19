Beats for Love 2026: kdy a kde se koná, kdo vystoupí a kolik stojí vstupenky

Tereza Hrabinová
  9:19
Festival Beats for Love se v létě vrátí do ostravských Dolních Vítkovic. Dvanáctý ročník největšího tanečního open-air festivalu ve střední Evropě naváže na loňskou rekordní návštěvnost 164 tisíc lidí a opět přivede fanoušky elektronické hudby z Česka i zahraničí.
Kdy a kde se koná Beats for Love 2026?

Beats for Love se uskuteční od středy 1. do soboty 4. července 2026 v industriálním areálu Dolní Vítkovice v Ostravě.

Program Beats for Love 2026

Organizátoři již dříve oznámili účast výrazných jmen světové elektronické scény, mezi nimiž jsou například americký DJ a producent Marshmello, Paul van Dyk či belgické duo Dimitri Vegas & Like Mike.

Vůbec poprvé se v moravskoslezské metropoli představí také hvězdný DJ, producent a držitel ceny Grammy Calvin Harris. „Jedná se o unikátní booking, protože Calvin v Evropě vystupuje jen výjimečně. Například i na nejznámějším festivalu elektronické taneční hudby, Tomorrowlandu, nevystoupil za poslední dekádu. A my máme tu čest ho příští léto uvítat právě na naší hlavní stagi,“ pochlubil se ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Mezi interprety v line-upu je dále například německá DJka Lilly Palmer, formace Pendulum, americký producent Jeff Mills či britská zpěvačka Emily Makis.

Vstupenky na Beats for love 2026

Praktické informace

Místo konání: Dolní Vítkovice

Adresa: Ruská 2993, Ostrava

GPS souřadnice: 49°49’21.778″N, 18°16’42.365″E

Vstup do areálu: Hlavní vstup povede přes areál dolu Hlubina.

Doprava:

  • pěšky z centra města
  • městskou hromadnou dopravou
  • autem (parkovací kapacity v okolí)
  • v blízkosti se nachází také několik vlakových zastávek

Platby v areálu
Festival je bezhotovostní (cashless)

  • Platit lze platební kartou, chytrým telefonem nebo hodinkami.
  • V hotovosti je možné dobít tzv. PrePaid kartu vydávanou organizátorem, kterou lze následně platit u stánků.
  • Hotově lze zaplatit také při nákupu vstupenky před hlavním vstupem.

Čtyřdenní standardní vstupenka na Beats for Love stojí v aktuální cenové vlně (k 19. únoru) 4 590 korun, VIP vstupenka vyjde na 9 990 korun. Ceny jednodenních vstupenek na středu stojí 2490 korun, ostatní dny 1890 korun.

Oproti předchozím ročníkům zavedli pořadatelé nový systém nákupu prostřednictvím registrace v tzv. LoveID na oficiálních webových stránkách. Bez této registrace není možné vstupenku zakoupit, aktivovat ani převést na jinou osobu.

LoveID funguje jako digitální identita návštěvníka, která propojuje vstupenky a další festivalové služby do jednoho uživatelského účtu. Systém má umožnit bezpečnější správu vstupenek i přehled o informacích souvisejících s akcí.

„Zájem o LoveID a vstupenky nás opravdu překvapil. Tempo prodeje i reakce fanoušků předčily naše očekávání. Máme velkou radost, že si lidé LoveID rychle oblíbili a vnímají ho jako krok správným směrem,“ říká Andrea Elízová, ředitelka marketingu Beats for Love.

festival Beats for Love

Festival Beats for Love

