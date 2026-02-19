Beats for Love 2026: kdy a kde se koná, kdo vystoupí a kolik stojí vstupenky

Kdy a kde se koná Beats for Love 2026?
Beats for Love se uskuteční od středy 1. do soboty 4. července 2026 v industriálním areálu Dolní Vítkovice v Ostravě.
Program Beats for Love 2026
Organizátoři již dříve oznámili účast výrazných jmen světové elektronické scény, mezi nimiž jsou například americký DJ a producent Marshmello, Paul van Dyk či belgické duo Dimitri Vegas & Like Mike.
Vůbec poprvé se v moravskoslezské metropoli představí také hvězdný DJ, producent a držitel ceny Grammy Calvin Harris. „Jedná se o unikátní booking, protože Calvin v Evropě vystupuje jen výjimečně. Například i na nejznámějším festivalu elektronické taneční hudby, Tomorrowlandu, nevystoupil za poslední dekádu. A my máme tu čest ho příští léto uvítat právě na naší hlavní stagi,“ pochlubil se ředitel festivalu Kamil Rudolf.
Mezi interprety v line-upu je dále například německá DJka Lilly Palmer, formace Pendulum, americký producent Jeff Mills či britská zpěvačka Emily Makis.
Vstupenky na Beats for love 2026
Praktické informace
Místo konání: Dolní Vítkovice
Adresa: Ruská 2993, Ostrava
GPS souřadnice: 49°49’21.778″N, 18°16’42.365″E
Vstup do areálu: Hlavní vstup povede přes areál dolu Hlubina.
Doprava:
Platby v areálu
Čtyřdenní standardní vstupenka na Beats for Love stojí v aktuální cenové vlně (k 19. únoru) 4 590 korun, VIP vstupenka vyjde na 9 990 korun. Ceny jednodenních vstupenek na středu stojí 2490 korun, ostatní dny 1890 korun.
Oproti předchozím ročníkům zavedli pořadatelé nový systém nákupu prostřednictvím registrace v tzv. LoveID na oficiálních webových stránkách. Bez této registrace není možné vstupenku zakoupit, aktivovat ani převést na jinou osobu.
LoveID funguje jako digitální identita návštěvníka, která propojuje vstupenky a další festivalové služby do jednoho uživatelského účtu. Systém má umožnit bezpečnější správu vstupenek i přehled o informacích souvisejících s akcí.
„Zájem o LoveID a vstupenky nás opravdu překvapil. Tempo prodeje i reakce fanoušků předčily naše očekávání. Máme velkou radost, že si lidé LoveID rychle oblíbili a vnímají ho jako krok správným směrem,“ říká Andrea Elízová, ředitelka marketingu Beats for Love.