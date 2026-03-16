Beats for Love 2026: kdy a kde se koná, kdo vystoupí a kolik stojí vstupenky

Tereza Hrabinová
  9:08
Festival Beats for Love se v létě vrátí do ostravských Dolních Vítkovic. Největší taneční open-air festival ve střední Evropě loni přilákal 164 tisíc návštěvníků. Také letošní dvanáctý ročník přivítá na pódiích hudební legendy a znovu přiláká fanoušky elektronické hudby z Česka i ze zahraničí.
Skotský DJ a producent Calvin Harris. | foto: Profimedia.cz

Kdy a kde se koná Beats for Love 2026?

Beats for Love se uskuteční od středy 1. července do soboty 4. července 2026 v industriálním areálu Dolní Vítkovice v Ostravě.

Program Beats for Love 2026

Organizátoři potvrdili účast výrazných jmen světové elektronické scény. Do Ostravy dorazí například americký DJ a producent Marshmello, legenda trance Paul van Dyk, belgické duo Dimitri Vegas & Like Mike nebo dvojice Deep Dish, která v minulosti získala cenu Grammy za remix skladby „Thank You“ od zpěvačky Dido.

Vůbec poprvé se v moravskoslezské metropoli představí také hvězdný DJ, producent a držitel ceny Grammy Calvin Harris. „Jedná se o unikátní booking, protože Calvin v Evropě vystupuje jen výjimečně. Například i na nejznámějším festivalu elektronické taneční hudby, Tomorrowlandu, nevystoupil za poslední dekádu. A my máme tu čest ho příští léto uvítat právě na naší hlavní stagi,“ pochlubil se ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Mezi interprety v line-upu je dále například německá DJka Lilly Palmer, formace Pendulum, americký producent Jeff Mills či britská zpěvačka Emily Makis.

Na stagi Zion typické výrazným motivem lva vystoupí například legendární drum & bass producent Aphrodite, který formoval podobu žánru už od 90. let. Silnou českou stopu přinese také rapové spojení Vladimir 518 & Mike T, koncert Prago Union nebo vystoupení výrazného zástupce nové rapové generace Maniaka.

Vstupenky na Beats for love 2026

Praktické informace

Místo konání: Dolní Vítkovice

Adresa: Ruská 2993, Ostrava

GPS souřadnice: 49°49’21.778″N, 18°16’42.365″E

Vstup do areálu: Hlavní vstup povede přes areál dolu Hlubina.

Doprava:

  • pěšky z centra města
  • městskou hromadnou dopravou
  • autem (parkovací kapacity v okolí)
  • v blízkosti se nachází také několik vlakových zastávek

Platby v areálu
Festival je bezhotovostní (cashless)

  • Platit lze platební kartou, chytrým telefonem nebo hodinkami.
  • V hotovosti je možné dobít tzv. PrePaid kartu vydávanou organizátorem, kterou lze následně platit u stánků.
  • Hotově lze zaplatit také při nákupu vstupenky před hlavním vstupem.

Čtyřdenní standardní vstupenka na Beats for Love stojí v aktuální cenové vlně (k 16. březnu) 4 590 korun, VIP vstupenka vyjde na 9 990 korun. Ceny jednodenních vstupenek na středu stojí 2490 korun, ostatní dny 1890 korun.

Oproti předchozím ročníkům zavedli pořadatelé nový systém nákupu prostřednictvím registrace v tzv. LoveID na oficiálních webových stránkách. Bez této registrace není možné vstupenku zakoupit, aktivovat ani převést na jinou osobu.

LoveID funguje jako digitální identita návštěvníka, která propojuje vstupenky a další festivalové služby do jednoho uživatelského účtu. Systém má umožnit bezpečnější správu vstupenek i přehled o informacích souvisejících s akcí.

„Zájem o LoveID a vstupenky nás opravdu překvapil. Tempo prodeje i reakce fanoušků předčily naše očekávání. Máme velkou radost, že si lidé LoveID rychle oblíbili a vnímají ho jako krok správným směrem,“ říká Andrea Elízová, ředitelka marketingu Beats for Love.

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese

Leonardo DiCaprio přijíždí v doprovodu ochranky na natáčení.

Natáčení filmu What Happens at Night Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem, Jennifer Lawrence a Madsem Mikkelsenem v Česku provází velký zájem fanoušků a zároveň přísné utajení ze strany...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Český lev: filmem roku Karavan, poprvé uspěl Vietnamec, sošku má i šestnáctiletá

Cenu pro Nejlepší herečku v hlavní roli získala Kateřina Falbrová za film...

Český lev ocenil nejlepší filmy loňského roku. Nejvíce sošek, celkem čtyři, si odnesl snímek režisérky Agniezsky Holland Franz. Zaujala také televizní Studna se třemi oceněními. Z hereček a herců...

Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová

Bývalá první dáma Lívia Klausová na slavnostní premiéře dokumentárního filmu...

Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...

Beats for Love 2026: kdy a kde se koná, kdo vystoupí a kolik stojí vstupenky

Skotský DJ a producent Calvin Harris.

Festival Beats for Love se v létě vrátí do ostravských Dolních Vítkovic. Největší taneční open-air festival ve střední Evropě loni přilákal 164 tisíc návštěvníků. Také letošní dvanáctý ročník přivítá...

16. března 2026  9:08

Oslavíme Oscara a pak nás zase bude živit MasterChef, směje se český producent

Premium
Čeští koproducenti snímku Pan Nikdo proti Putinovi Radovan Síbrt a Alžběta...

Pan Nikdo proti Putinovi se stal historicky prvním dokumentem s českou účastí, který vyhrál Oscara. Sošku si tak domů vezou i koproducenti projektu Radovan Síbrt a Alžběta Karásková. „Právě s ní...

16. března 2026  8:50

Kdo dostal Oscara 2026: Kde sledovat vítězné filmy? Přehled kin a stanic

Herci a štáb filmu Oppenheimer přebírají cenu za nejlepší film během předávání...

Ceny jsou rozdány, o nejlepších filmech je rozhodnuto. Snímky oceněné v noci z neděle 15. března na pondělí prestižním Oscarem je možné vidět v Česku v kinech i v televizi. Tady je přehled hlavních...

16. března 2026  7:41

Jedna bitva za druhou má Oscara za nejlepší film roku. Jaký je? Recenze

70 % Premium
Leonardo DiCaprio ve filmu Jedna bitva za druhou

Oscara za nejlepší film roku 2025 dostal snímek Jedna bitva za druhou. Pověst oscarového kandidáta ho předcházela už loni v září, kdy dorazil do českých kin. Leonardo DiCaprio v hlavní roli sice...

16. března 2026  6:31

Pan Nikdo proti Putinovi dostal Oscara. Jaký je? Recenze Mirky Spáčilové

75 % Premium
Běžný den na základní škole v ruském Karabeši. Ze snímku Pan Nikdo proti...

Filmařsky vzato, jde o průměr. Ale svědectví o ruské velkovýrobě školních branců, které Pavel Talankin v dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi podává za cenu osobního rizika, se veškerým profesním...

16. března 2026  6:15

Hned dvě české stopy na Oscarech. Projděte si hlavní momenty předávání cen

Teyana Taylorová přichází na 98. vyhlašování cen Oscar (15. března 2026).

Velký zápas mezi dvěma ústředními favority předvedl letošní oscarový ceremoniál. Nakonec celkové vítězství slavila satira Jedna bitva za druhou, která získala šest sošek včetně té za nejlepší film....

16. března 2026  4:59

Vezeme domů zlatého plešouna! vzkazují Češi z Los Angeles po Oscarech

Fotografie celého týmu filmu Pan Nikdo proti Putinovi na oscarovém ceremoniálu...

Dánsko-český snímek Pan Nikdo proti Putinovi získal Oscara v kategorii nejlepší dokument. Film o učiteli z ruského maloměsta, který tajně natáčel vpád ruské válečné propagandy do škol, už má i cenu...

16. března 2026  4:10

Oscary vyhrála satira Jedna bitva za druhou, uspěl i dánsko-český dokument

Nejlepším snímkem 98. udílení Oscarů se stala satira Jedna bitva za druhou (15....

Oscarovou bitvu vyhrála politicky laděná tragikomedie Jedna bitva za druhou nad černošským upírským hororem Hříšníci. Ocenění za nejlepší dokument získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi vyrobený v...

16. března 2026,  aktualizováno  3:41

KVÍZ: Žít Modrým životem. Vyhrajte v soutěžním kvízu foglarovku Přístav volá

Mezi vydáním prvního a posledního románu Jaroslava Foglara uplynulo...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vychází Přístav volá v novém vydání a k dostání bude...

vydáno 16. března 2026

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

15. března 2026  18:32

