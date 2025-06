12:12

Beats for Love se vrací silnější než kdy dřív. Od 2. do 5. července promění industriální areál Dolních Vítkovic v Ostravě v pulzující vesmír elektronické hudby. Letos za rekordních 320 milionů korun dorazí přes 550 umělců, včetně jmen jako Armin van Buuren, Axwell nebo Timmy Trumpet. Nový vizuální koncept Beats for Love Universe slibuje zážitky na zemi i ve vzduchu, s ohněm, světly a akrobaty.