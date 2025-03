Výzva a evoluce. Festival Beats For Love nabídne tři nové scény

Letošní ročník tanečního festivalu Beats For Love se bude konat od 2. do 5. července 2022 v ostravských Dolních Vítkovicích a nabídne tři nové tématické zóny. Hlavní festivalovou část Pulse doplní...

RECENZE: Aristokratka v Československu je to nejlepší, co Evžen Boček napsal

Sedmá „aristokratka“? Vždyť už to tady všecko bylo! Novinku Evžena Bočka, další díl jeho nekonečného literárního sitkomu, by se dal jistě hravě odmávnout jako trapně nastavovaná kaše. Jenže – byla by...