Napětí mezi McCartneym a Harrisonem. Jinak nový díl Antologie Beatles nezaujme

Příběh Beatles jakožto bez debat nejslavnější a jedné z nejvlivnějších kapel všech dob je stále živý, posluchačsky i divácky atraktivní. Uchopí-li se za správný konec. Ovšem nová epizoda znovu uvedeného dokumentárního seriálu Antologie Beatles, původně uvedeného v roce 1995, působí spíše jako urputná snaha prodat znovu už poněkud omšelé zboží.
V dělnickém, chudém a drsném Liverpoolu The Beatles vyrostli.

V dělnickém, chudém a drsném Liverpoolu The Beatles vyrostli.

George Harrison na dobových záběrech použitých v dokumentu Beatles '64
Sir Paul McCartney koncertoval v Londýně (19. prosince 2024)
V prvé řadě se nejedná tak úplně o nový díl, ve skutečnosti jde o natažený bonusový materiál z DVD Antologie Beatles, zachycující vznik samotného seriálu a skladeb Free As A Bird a Real Love. Jádrem jsou rozhovory s Georgem Harrisonem, Ringo Starrem a Paulem McCartneye, jejich společné hraní rock’n’rollových standardů, práci ve studiu s producentem Jeffem Lynnem a podobně.

Publicista Alexis Petridis si v článku pro The Guardian všímá zřetelného napětí mezi Georgem Harrisonem a Paulem McCartneym. Prvně jmenovaný při nahrávání zmíněných dvou staronových písní nejeví přílišné známky nadšení a když na adresu McCartneyho skladby You Never Give Me Your Money podotkne, že zní poněkud kýčovitě, je Paul McCartney evidentně rozhořčený.

GLOSA: Jak Beatles dobyli Ameriku? Dokument nabízí povšechné tlachání

George Harrison se ostatně odmítl podílet na dokončení demonahrávky Lennonovy skladby Now And Then, označiv ji za „strašlivou sra*ku“. Paul McCartney a Ringo Starr píseň dokončili až v roce 2023, přičemž ve výsledné podobě je ke slyšení i Harrisonova kytara. Takže se nakonec na onom, dle jeho mínění bezcenném hudebním šmejdu tak jako tak podílel.

Podobnou pachuť tři dny staré natahované žvýkačky zanechá na patře i albová kompilace Anthology 4, která znovuuvedení dokumentu doprovází. Má jít o dosud nevydaný materiál, ale jak si ve zmíněném článku v The Guardian všímá Alexis Petridis, 23 z 36 skladeb už dříve vyšlo a navíc zde stále chybí památný experiment Carnival Of Light, který vznikl během natáčení alba Sgt Pepper’s Lonely Heart’s Club Band, kdy byli Beatles silně pod vlivem průkopnického německého skladatele Karlheinze Stockhausena.

K mání na CD a vinylu rovněž dosud není téměř půlhodinová verze Helter Skelter, kterou by si beatlovští nadšenci a sběratelé rovněž zasloužili mít ve svých archívech.

Vrátil Brouky na výsluní. Slavný seriál The Beatles Anthology přichází s novým dílem

Ne vždy se zkrátka ze studnice materiálů kolem liverpoolské FabFour podaří sestavit něco opravdu pozoruhodného a podnětného. Režisér Peter Jackson je bezesporu fachman a dříč, jeho práce na třídílném dokumentárním seriálu The Beatles: Get Back je úctyhodná, ale můžeme si klást otázku, zda není osmihodinová stopáž přece jen poněkud přestřelená. Ostatně, Jackson je kromě jiného taky trošku megaloman, viz jeho adaptaci nijak rozsáhlého Tolkienova Hobita, která se rozlila na plochu tří tříhodinových filmů.

A vyloženě jen pro skalní fandy byl loni v prosinci uvedený dokument Beatles ’64 v produkci dalšího renomovaného filmaře Martina Scorseseho. Na ploše přesahujících sto minut jsme viděli vesměs již mnohokrát viděné záběry, tu a tam prostříhané mluvícími hlavami. Opět nic, co by se na jedinečný příběh Johna, Paula, Ringa a George podívalo nečekanou či překvapující optikou.

