RECENZE: Absolutní. Hudba, která má moc a kouzlo rozBEAT okovy všednodennosti
Leccos prozradila videa na YouTube a komentáře uživatelů, kteří kvartet viděli živě. Díky kompletu Beat Live, který kromě dvou CD obsahuje i Blu-ray se záznamem koncertu v United Theater na Broadwayi v Los Angeles, si i méně šťastní fanoušci King Crimson – neboť o ně jde v prvé řadě – mohou udělat plastický obrázek, jak se čtveřice fenomenálních hudebníků popasovala s odkazem jedné z největších, nejvlivnějších a zároveň nejenigmatičtějších rockových kapel všech dob.
Díky tvrdohlavému géniu a nekompromisní vizi jediného stálého člena King Crimson Roberta Frippa se bavíme o kapele, která debutem In The Court Of The Crimson King z roku 1969 položila základní kvádr progresivního rocku a během let prošla několika fascinujícími transformacemi. Zatímco většina kapel, spojených z šedesátými a sedmdesátými lety, v dalších dekádách spíše jen ze setrvačnosti vydávala desky, které se jen těžko mohly rovnat „starým zlatým časům“, King Crimson během 80. let překvapili a zaskočili fanoušky v úvodu zmíněnou albovou trilogií, na níž od základu změnili zvuk a styl, aniž násilně přervali své kořeny.
Břesknou energií poháněná deska Discipline z roku 1981 je dnes klasikou srovnatelnou s debutem a patří mezi vůbec nejlepší desky kapely. Jen o maličko slabší Beat a poté opět brilantní Three Of a Perfect Pair doložily, že King Crimson netyjí z minulosti, ale hledí opět vizionářsky do budoucnosti. Kdo přitom mohl tušit, že se Robert Fripp a další poddaní Karmínového krále míří ještě výš. Album Thrak, vydané v roce 1995, je grandiózní ukázkou naprosto nadčasového progresivního přístupu nejen k rocku, ale k hudbě jako takové. Třicet let od vydání a ta hudba nezestárla o vteřinu. Thrak je nerozbitný monolit, o nějž se všechny dobové trendy tříští jako lodi bez pevného kapitánského velení.
A jaksi nesměle a jen tak pro sebe dodávám, že zatím poslední řadové album The Power To Believe (2003) je možná ještě o fous lepší. Kaskádovitý rock se na něm rozlil ve fantazii ještě mocněji jitřící fragmentální, až fraktální zvukové krajiny a je těžké nalézt precedens. Tedy skupinu, která s přestávkami funguje od roku 1968 a na sklonku (?) kariéry vydala svá vůbec nejznamenitější díla.
Beat
Live In Los Angeles
Tolik na vysvětlenou kontext a nyní se pojďme podívat na pódium, kde začíná naše čtveřice. Začíná se skladbou Neurotica z alba Beat (1982), následují Neal And Jack And Me a Heartbeat z téhož. Na první poslech upoutá dokonalá souhra, kdy jeden každý mistr svého nástroje pracuje pro celek a ctí albové podoby skladeb. Což ovšem neznamená, že by si Steve Vai podle vlastního gusta neupravoval kytarové linky a společně s Adrianem Belewem se nepouštěl do vzrušujících kytarových soubojů.
Poslouchat a sledovat ty dva v akci je dechberoucí. Steve Vai je precizní instrumentalista, hraje perfektně promyšlená sóla, variuje původní kytarové linky a doprovody, vše s dokonalým načasováním a pochopením ducha hudby King Crimson.
|
GLOSA: Karmínový král přišel o svou korunu v českém překladu
Adrian Belew je kapitola sama pro sebe. Ke kytaře se chová, jako kdyby ji poprvé vzal do ruky před týdnem, nemůže se jí nabažit a zkouší, co všechno z ní lze vyloudit. Nástroj v jeho rukou řve jako slon, mluví, zpívá, žvatlá jako dítě. Lká jako hejno racků nad pobřežím. Aby ho rozezněl podle svých představ, vezme na něj klidně i ruční vrtačku. A když se pustí do společného dialogu s Vaiovou kytarou, padá čelist až k zemi a mysl se začne toulat kdesi v snových krajinách. Co se zpěvu týče, je to neuvěřitelné, ale Belew má stejnou hlasovou formu jako v osmdesátých letech.
Budeme-li se bavit o rytmické stránce věci, tak Tony Levin (kromě King Crimson hrál například s Peterem Gabrielem, Johnem Lennonem, Tomem Waitsem, Paulem Simonem, Lou Reedem a spoustou dalších) jakožto jeden z nejlepších žijících baskytaristů se nepředvádí počtem odehraných not a kudrlinek, nýbrž dává plně svého génia a um ve prospěch celku. Hraje přesně to, co ta která skladba potřebuje. Někdy je to jen jeden dlouhý, táhlý, mandlově lahodný tón. V neurotické Sleepless švihá do strun speciálními prstovými nástavci, aby vyloudil basovou linku, která je ekvivalentem stavu, kdy se v půl druhé v noci převalujete v posteli a nemůžete usnout.
Bubeník Danny Carey z americké alternativně-metalové skupiny Tool sice nemá v zápěstích jazzovou lehkost a důvtip Billa Bruforda (ani nemůže, božský Bruford je jen jeden), jeho úder je o silovější, nicméně hraje znamenitě a ve spojení s Levinem jde o naprosto spolehlivou rytmickou sekci.
Záznam je dramaturgicky poskládán s důrazem na posluchačsky nejvděčnější skladby z belewovského období. Zejména druhá polovina je jedna jistota za druhou: Frame By Frame, Matte Kudasai, Elephant Talk a také Red jako připomínka stejnojmenné desky z roku 1974, po jejímž vydání Fripp ohlásil rozpad King Crimson. A na úplný závěr Thela Hun Ginjeet.
„Jsem prostý člověk. Usmívá-li se Adrian Belew, usmívám se taky,“ píše se na YouTube v komentáři pod videem se záznamem Frame By Frame. Adrian Belew se na pódiu usmívá prakticky pořád, sálá z něj ohromně pozitivní energie a radost, která se přelévá i na posluchače. Radost z toho, s jakou chutí, lehkostí a zápalem ti čtyři hrají. Radost z absolutní hudby King Crimson.
Na papíře, na monitoru i obrazovce to vypadá skvěle: bývalí členové kapely King Crimson baskytarista Tony Levin a zpěvák a kytarista Adrian Belew se spojili s kytarovým virtuózem Stevem Vaiem a...
