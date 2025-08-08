Plácido Domingo zazpívá v Praze. Dvořákovu síň jsem vždy obdivoval, těší se

Španělský barytonista Plácido Domingo vystoupí 16. října ve Dvořákově síni Rudolfina. V Praze představí výběr ze slavných operních árií i temperamentních španělských zarzuel. Doprovodem mu na pódiu budou slovenská sopranistka Adriana Kučerová, česká mezzosopranistka Ester Pavlů a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou slovenského dirigenta Rastislava Štúra.
Za pořadatele o příjezdu Domgínga informovala Štěpánka Filipová. Do metropole španělský barytonista dorazí na pozvání Gabriely Rachidi, ředitelky Festivalu Krumlov, na kterém Domingo loni vystoupil už potřetí.

„Spolupracujeme již 14 let a každé setkání s touto výjimečnou osobností je velkou ctí a inspirací. Maestro za 50 let své kariéry nastudoval přes 160 rolí. Co pár dní je na jiném místě, v jiném sále, ztvárňuje stále hlavní role v inscenacích v operních domech po celém světě. Je až neuvěřitelné, jakou energií oplývá a jakým způsobem ji umí promítnout do svého výkonu,“ uvedla Rachidi.

Hvězdný tenorista Plácido Domingo zazpívá na festivalu v Českém Krumlově

Program večera nabídne operní díla Giuseppa Verdiho, Giacoma Pucciniho, Camilla Saint-Saënse a dalších. Zazní mimo jiné O mio babbino caro, Pietá, rispetto, amore či duet z La traviaty. Druhá část koncertu přinese živelnou atmosféru španělských zarzuel od skladatelů tohoto stylu Gerónima Giméneze, Léa Delibese či Federica Morena Torroby.

Nebude tu poprvé

Domingo přijíždí do České republiky opakovaně. Představil se zde nejen jako zpěvák. V roce 2017 ve Stavovském divadle v Praze dirigovat jevištní inscenaci opery Don Giovanni, o dva roky později vedl orchestr Národního divadla na koncertu Mozartovy narozeniny, který se každoročně koná na počest Wolfganga Amadea Mozarta ve Stavovském divadle.

„Česká republika a její kultura mi hluboce přirostly za ta léta k srdci. Poprvé však vystoupím v koncertním sále, který jsem při svých návštěvách Prahy vždy obdivoval. Představím publiku barytonové role i španělské zarzuely, a to po boku dvou vynikajících dam, se kterými mám tu čest sdílet pódium již po druhé,“ uvedl Domingo.

Plácido Domingo se omluvil za sexuální obtěžování. Předtím vinu popíral

Čtyřiaosmdesátiletý pěvec, dirigent a hudebník s rozsáhlým repertoárem a nezaměnitelným hlasem stále oslovuje posluchače po celém světě a přitahuje pozornost publika. Domingo získal řadu prestižních ocenění a stal se ikonou světové opery. Společně s Josém Carrerasem a Lucianem Pavarottim tvořil úspěšné pěvecké uskupení Tři tenoři. Je zakladatelem soutěže Operalia pro mladé operní talenty z celého světa.

