Vše zahájila sršeň, co zapomněla létat, hlásí Barbora Poláková a Štěpán Urban

Štěpán Urban a Barbora Poláková | foto: Pavla Hartmanová

Jindřich Göth
  14:00
Souznění mezi herečkou a zpěvačkou Barborou Polákovou a hudebníkem a producentem Štěpánem Urbanem dalo vzniknout společnému albu Sršeň. V rozhovoru objasňují okolnosti začátku jejich spolupráce a mluví také o plánech do budoucna.

Bára Poláková je na tuzemské hudební scéně už dostatečně etablovaná. Veřejnost zaujala skladbami Kráva nebo Nafrněná. Znalci vědí, že debutové album z roku 2015 jí produkoval Jan P. Muchow, což je záruka kvality. Štěpán Urban skončil druhý ve finále Česko Slovenské SuperStar 2015 a dnes stojí hudebně zcela na vlastních nohou.

Jak jste se dali hudebně dohromady?
Urban: Poměrně krátce poté, co jsme se poznali, jsme spolu začali skládat. To bylo po zkušebním soustředění na Bářin projekt Něhy, přičemž jednoho dne kolem nás na tom soustředění během hraní poletovala sršeň. Bára se bála, aby někoho neštípla, a já jsem ji uklidnil slovy: „Neboj, ta zapomněla, že má křídla.“ A Bára řekla, že je to jako začátek nějaké písničky. Tím odstartoval tvůrčí proces, který v podstatě pořád pokračuje. Díky té sršni vznikla první píseň Je jedno jaká byla, kterou jsme vydali jako singl prvního ledna roku 2025.

