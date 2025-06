Jsem vděčná, že mě v hudebních začátcích uzemnilo těhotenství, říká Bára Poláková

Letos se navíc po deseti letech vrátila na prkna, která znamenají svět, a také právě vystoupila na proslulém pražském hudebním festivalu Metronome.

Prožíváte dost rušné období, kromě turné Něhy a vystoupení na Metronomu jste se také vrátila na divadelní jeviště, konkrétně do pražského Ungeltu. Je to náhoda, že se to tak všechno sešlo?

Co se týká divadla, už se mi dost stýskalo po zkoušení i po té jiné energii, jakou přináší zážitek z představení a z diváků v hledišti. Z Ungeltu mě oslovili už poněkolikáté a tentokrát to byla nabídka, kterou už nešlo odmítnout. Hrát s Markem Adamczykem, mým dlouholetým kamarádem, v režii Pavla Vondrucha, jehož znám už ze školy, s kostýmy Marka Cpina a hudbou Davida Hlaváče, což je můj dlouholetý hudební parťák, to už prostě nešlo jinak.