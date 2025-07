Existuje na světě nějaká harfě zaslíbená země?

Asi Francie. Harfa tam má obrovskou historii od doby klasicismu, velkou zásluhu na tom má Marie Antoinetta, která harfu milovala, hrála na ni a udávala dobový módní tón.

Jak je to s oblibou harfy u nás? Kolik Čechů na ni umí hrát?

Harfa je teď v módě. Hodně se to změnilo od dob, kdy já jsem chodila na konzervatoř, to nás byla opravdu jen hrstka, kdo jsme na harfu hráli. Jednu dobu jsem tam studovala dokonce jako jediná harfistka. Dnes jsou to vyšší desítky lidí, kteří na harfu u nás hrají. Hra na harfu se učí v hudebních školách, to také dřív nebylo. A harfové třídy jsou plné.