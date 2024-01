Vyhraje panenka? Největší šanci na Oscara mají písničky z Barbie

Dále mezi kandidáty na ocenění figuruje píseň The Fire Inside od Diane Warrenové, která zní ve filmu Flamin’ Hot: Koření úspěchu. Šanci na sošku má i Lenny Kravitz za skladbu Road To Freedom z životopisného snímu Rustin nebo zpěvák a herec Jon Batiste za píseň It Never Went Away, která pochází z osobně laděného celovečerního dokumentu Americká symfonie.

V seznamu také najdeme zpěvačku Olivii Rodrigovou se skladbou Can’t Catch Me Now z prequelu série Hunger Games s podtitulem Balada o ptácích a hadech nebo další příspěvek ze zmíněné Barbie, song I’m Just Ken, který nazpíval představitel Kena Ryan Gosling. Zabodovat by mohla i píseň Am I Dreaming z animovaného filmu Spider-Man: Napříč paralelními světy. Nazpívala ji trojice Roisee, Metro Boomin a ASAP Rocky.

Kromě Oscarů najdeme písničky z Barbie také v nominacích na Zlaté glóby a dá se předpokládat, že v tomto směru podívaná režisérky Grety Gerwigové nevyjde naprázdno. Nejde ani tak o to, že Barbie byla fenoménem loňského roku, ale v případě zmíněných songů jde o dokonalou ukázku skvěle zvládnutého moderního mainstreamového popu.

V minulém ročníku zvítězila skladba Naatu Naatu z indického historického snímku RRR, před níž se musela sklonit i taková jména jako David Byrne (podílel se na písni This Is A Life z akční sci-fi Všechno, všude, najednou) nebo Lady Gaga, která společně s producentem a skladatelem Michaelem Tuckerem, známým jako BloodPop, dodala song Hold My Head do trháku Top Gun: Maverick.

Své jméno si Lady Gaga v rámci oscarového ceremoniálu poslechla v roce 2019, kdy akademie ocenila tklivou baladu Shallow z režijního debutu Zrodila se hvězda herce Bradleyho Coopera. Netřeba jistě dodávat, že si v něm zpěvačka po Cooperově boku i zahrála.

Čeští patrioti pak zajásali při udílení Oscarů v roce 2008, kdy si sošku převzala dvojice Markéta Irglová a Glen Hansard za duet Falling Slowly z filmu Once. Tato nominace se v místním tisku neobešla bez kontroverze. Vyšlo totiž najevo, že zmíněná píseň už zazněla ve filmu Jana Hřebejka Kráska v nesnázích z roku 2006, což odporuje stanovám, podle nichž předmětná skladba musí být napsaná pro konkrétní film. Nakonec se ale vše vyjasnilo, Falling Slowly z nominací vyřazena nebyla a svým autorům získala kýženou trofej.