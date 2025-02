Časy milénia. Backstreet Boys se vrací v nejslavnější show, míří do Sphere

Původní turné se zapsalo jako jedno z nejvýdělečnějších všech dob. Během tohoto (v celkovém pořadí čtvrtého) turné objeli Backstreet Boys 84 měst a odehráli neuvěřitelných 123 koncertů. Získalo také ocenění za nejkreativnější scénickou produkci.

Tu ovšem kapela letos plánuje ještě předčit. „Přivážíme turné Into the Millennium do tohoto nejmodernějšího zařízení, kde můžeme dělat věci, které jsme si v roce 99 nedokázali představit,“ lákají na webových stránkách.

„Jsme úplně první popová kapela, která ovládne Sphere Las Vegas a přineseme vám zážitek, na který nikdy nezapomenete!“ slibují. Velkolepá hala, jejíž realizace vyšla na 2,3 miliard dolarů a stala se tak nejdražším zábavním podnikem v Las Vegas, totiž byla otevřena až na podzim roku 2023.

Sál s kapacitou 18 600 diváků zahrnuje vnitřní LED obrazovku s rozlišením 16 tisíc pixelů a ten nejlepší zvuk zajišťuje sto šedesát tisíc reproduktorů. Exteriér sálu se dále pyšní LED displeji o rozloze 54 tisíc m2. Hala měří 112 metrů a na šířku dosahuje 157 metrů.

Backstreet Boys @backstreetboys We’re heading ‘Into The Millennium’ once again! 🌐🩵 Relive your Backstreet Boys Y2K memories, but this time… LARGER THAN LIFE at @SphereVegas starting this July!



The first ticket & hotel packages are on sale this Friday, February 14th through @VibeePresents. General tickets on… https://t.co/HPgCQEZ4ep https://t.co/koqSmWCfGj oblíbit odpovědět

Ve svém příspěvku na síti X boy band příznačně odkazuje na singl Larger Than Life z původního alba Millennium, kterým před čtvrtstoletím celé turné otevírali.

Pětičlenné uskupení Backstreet Boys vzniklo v roce 1993 v Orlandu na Floridě. Zakládající členy tvořili Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean a bratranci Brian Littrell a Kevin Richardson.

Celý záznam původní show:

Proslavili se hned svým debutovým albem Backstreet Boys z roku 1996. Na vrchol slávy je ale vyneslo právě jejich třetí studiové album Millennium (1999), které obsahuje již zmíněný celosvětový hit I Want It That Way.

Skupina se v průběhu své kariéry na dva roky odmlčela. Po přeskupení pak vydala comebackové album Never Gone (2005). Mezi jejich největší hity dále patří písně Get Down, As Long As You Love Me, Quit Playing Games (With My Heart) nebo The Call. V Praze naposledy koncertovali v roce 2019.