Zemřela zpěvačka María Mendiola z dua Baccara, interpretka hitu Yes Sir, I Can Boogie

Ve věku 69 let zemřela v Madridu obklopena rodinou zpěvačka María Mendiola, členka dua Baccara. K jejím největším hitům patřily skladby Yes Sir, I Can Boogie nebo Sorry, I’m A Lady. V Česku hit známe jako Já mám ráda boogie v podání Věry Špinarové.