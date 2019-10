Myslela, že umírá, teď Avril Lavigne znovu koncertuje. Zazpívá i v Praze

Své šesté studiové album Head Above Water vydala Lavigne letos v únoru. Stalo se tak po déle než pěti letech od předešlé bezejmenné desky z roku 2013. V mezidobí někdejší teenagerská hvězda onemocněla lymskou boreliózou, která ji na několik měsíců úplně vyřadila z běžného života.



„Netušila jsem, že pupínek po kousanci od klíštěte může způsobit tohle. Byla jsem upoutaná na lůžko po dobu pěti měsíců. Cítila jsem se, jako bych nemohla dýchat, mluvit, ani se pohnout. Myslela jsem, že umírám,“ prohlásila. Dodala, že v některých dnech nebyla schopna se ani sama osprchovat, protože sotva stála na nohou.



První skladbou, ve které se z těžkého životního období vyzpívala, byla v září 2018 vydaná Head Above Water. Napsala ji v posteli během léčby. „Bylo to, jako kdybych se topila a nemohla se nadechnout,“ přiblížila stavy, které zažívala.



Hvězdou od sedmnácti

Albovou prvotinu Let Go vydala Avril Lavigne v roce 2002, v pouhých sedmnácti letech. Díky kombinaci popové líbivosti a punkové přidrzlosti se rychle stala modlou svých vrstevníků. Celosvětově se prodalo přes šestnáct milionů kopií, hity jako Complicated nebo Sk8er Boi ovládly hitparády a zpěvačka získala svou první nominaci na Grammy.

Nové album Svou šestou studiovku Head Above Water představila letos v únoru. Potvrdila na ní odklon od rebelské pop-punkové stylizace ze začátku kariéry směrem k přímočařejším popovým a pop-rockovým melodiím. Vedle nemoci se v písních tematicky zabývá také rozpadem manželství s Chadem Kroegerem, zpěvákem skupiny Nickelback. „Například druhý singl Tell Me It’s Over má výborný soulový nádech a po opatrném začátku se hudebně i perfektním zpěvem rozjede a bez přehánění lze říct, že se může zařadit po bok zpěvaččiných nejlepších skladeb,“ vyzdvihl v recenzi Václav Hnátek.

Velký úspěch mělo i druhé album Under My Skin, vydané o dva roky později. Naživo ho interpretka představila také při své české premiéře fanouškům v pražské T-Mobile Aréně.



Podruhé a zatím naposledy k nám přijela v roce 2008, a to do O2 areny. Tehdy na turné propagovala svou třetí desku The Best Damm Thing, na které se od pop-punku přiblížila střednímu proudu. V tomto duchu poté pokračovala i na příštích řadových nahrávkách.

„Nebyl to koncert pro přátele dokonalé intonace, ovšem Avril Lavigne ví, že své fanoušky oslovuje jinak. Je typem hrdinky, která má vlastní styl i nadrsnělý výraz, a to je v dnešní populární hudbě jistá hodnota,“ ocenil v recenzi Vladimír Vlasák.



Svá další alba Goodbye Lullaby a Avril Lavigne vydala v letech 2011 a 2013. Turné k aktuálnímu Head Above Water zahájila v září v Seattlu. Během cest po USA a Kanadě odehrála celkem patnáct koncertů. Na evropskou sérii vystoupení vyrazí v březnu.



Vstupenky na pražský koncert, plánovaný na 23. března 2020, se budou pohybovat v cenovém rozpětí od 990 do 1 490 Kč. Pokud jste uživateli služby iDNES Premium, získáte je v předstihu.