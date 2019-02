RECENZE: Avril Lavigne se po rozvodu i nemoci vrací s hlavou nad vodou

Netradičně dlouhá odmlka před vydáním šesté desky nejde na vrub jen druhému nevydařenému manželství, ale přispěl k ní rovněž zpěvaččin boj s lymskou boreliózou. Takže se dá očekávat, že novinka nebude nejoptimističtějším souborem písní. Naštěstí to není úplně pravda.

Ano, jsou tu smyčci zalité balady, kterými se mohlo šetřit. Ale například druhý singl Tell Me It’s Over má výborný soulový nádech a po opatrném začátku se hudebně i perfektním zpěvem rozjede a bez přehánění lze říct, že se může zařadit po bok zpěvaččiných nejlepších skladeb.

Veskrze moderní kousek nazvaný Dumb Blonde v sobě naopak mísí hip hop, původní pop punk, se kterým se Lavigne proslavila, a nejlepší poprockové postupy. Objevila se i srovnání s tvorbou Joan Jett. Autorsky i interpretačně se na písničce podílela zpěvačka a raperka Nicki Minaj. Jako třetí singl vyšla skladba před týdnem, obálka s lízátkem odkazuje k diblíkovským začátkům Avril Lavigne a natěšené muže záhy uzemní poslech textu o ženské emancipaci.

První polovina desky je víc terapie než písničky, které by měl potřebu pouštět si někdo, kdo se zrovna nerozvádí. Ale Lavigne je potřeba přiznat, že se ve svých stavech neutápí tak hluboce, jak to někdy hudebníci dovedou, tedy k neuposlouchání. Stopy naděje se potom dají vysledovat od skladby Goddess do konce. Už jen ty názvy: Bigger Wow nebo Love Me Insane.

Avril Lavigne má nakročeno ktomu, že po rozvodové desce se zase může rozlétnout v zářivém popu. Budiž jí to přáno.