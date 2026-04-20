RECENZE: Chemik a jitřenka. Duo Tomora debutuje jiskrným albem. Uslyšíme jej živě
The Chemical Brothers si Auroru přizvali k natáčení alba No Geography z roku 2019 a na oplátku se Tom Rowlands o pět let později produkčně podílel na její desce What Happened To The Heart?. Spolupráce tím samozřejmě neskončila, vzájemné sympatie i hudební souznění daly vzniknout debutové desce dua Tomora, přičemž oba protagonisté si přejí, aby byl jejich počin vnímám jako dílo kapely, nikoliv dvou individualit.
Prvním zveřejněným singlem byla skladba Ring The Alarm, v níž okamžitě identifikujeme jak typické „chemické“ zvuky a beat, tak samozřejmě Aurořin nezaměnitelný expresivní pěvecký projev. V něm nejde až tak o sdělení, jako spíš o barvu hlasu, výraz a stavění melodie.
Come Closer
Tomora
Třeštivý taneční track ovšem v kontextu celého alba funguje trochu jinak než stojí-li osamoceně. Na desce mu totiž kromě půlminutového intra Please předcházejí spíše pomalejší, rozvážné skladby. Atmosférická Come Closer, v níž Aurořin zpěv působí jako maják ve zvukové mlze, a líně se převalující A Boy Like You.
V Ring The Alarm deska poprvé exploduje a dosud nahromaděná a potlačovaná energie prýští všemi póry ven. V My Baby se zpěv prodírá skrz polámané beaty a houštinu zvuků. Obě složky na sebe ale velmi dobře slyší, což potvrzuje, že při nahrávání alba panovala absolutní hudební shoda. Nikdo nemá navrch, nikdo nehraje druhé housle. Skladby jsou zvukově barevné, rytmicky pestré, nabité radostí ze společné tvorby.
O podobných projektech – nebo kapelách, jak si Tomora přejí – kde se sešly renomované osobnosti s vlastními aktivitami se většinou hovoří jako o superskupinách a analyzuje se, zda se na výsledku „hvězdný“ potenciál opravdu zúročil, nebo zda to na na papíře působí lépe než při poslechu.
Tomora na Come Closer znovu neobjevuje kolo ani se nevrhá do dosud neprobádaných zvukových vřesovišť. Je to prostě zábavná, dotažená a velmi příjemně poslouchatelná deska zpěvačky Aurory a poloviny dua The Chemical Brothers. Dobře se u ní tančí, funguje i při „sluchátkovém“ poslechu, v rámci něhož si lze vyzobávat zvukové a aranžérské detaily a hříčky. A jak to celé působí živě, budeme moci posoudit letos na festivalu Colours of Ostrava, kde je Tomora jedním z účinkujících.
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Královna 70 %, Zmizelá 75 %, Muži v černém 3 65 %, Spectre 65 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Líbánky 55 %, Assassin’s Creed 45 %, Želary 65 %, RED 2 65 %, Král Artuš: Legenda o meči 50 %, Noční běžec 50 %, Nikdy neodvracej zrak 70 %
Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid
Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...
Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny
Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.
Koukněte na ty blbečky, jak se radují, smál se Petr Fiala s Andělem v náručí
Skupinou roku se na letošních cenách Anděl stala Mňága a Žďorp. Jedinečný úkaz, který už mnoho let brázdí česká koncertní pódia a má svou jedinečnou poetiku a také humor. Rozhovor bezprostředně po...
Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger
Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který...
Honzíku, tobě bych dal i svou dceru, řekl jsem mu. Smyczek vzpomíná na Potměšila
Režisér Karel Smyczek obsadil Jana Potměšila do syrového a dodnes působivého filmu Proč? o řádění fotbalových fanoušků a i do seriálu Třetí patro z prostředí učňovské mládeže. Při osobní vzpomínce na...
Umíme hledat díry v systému, líčí oscaroví producenti. Po Putinovi natáčejí Orbána
Před měsícem si z Los Angeles odvezli nejprestižnější filmovou cenu za dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi, který pojednává o ruské válečné propagandě v tamních školách. Producenti Alžběta...
GLOSA: Krásný, ale nikoliv ztráty. Michal Prokop stále drží krok
Michal Prokop oslaví v srpnu osmdesáté narozeniny. V tvůrčím důchodu byste ho však hledali marně. Právě naopak – i po desítkách let tvorby neustále dokazuje, že nepatří do starého železa a stále...
Ve Stardance bych chtěl stepovat, v Klanu Baťa hraju floutka, prozradil Pšenička
Herec Tomas Sean Pšenička má letos napilno. Vydává své první české album, zkouší připravovaný muzikál Klan Baťa a na podzim se jako jeden z desítky soutěžících bude ucházet o titul krále tanečního...
RECENZE: Floutek, plačka, tajtrdlík? Pozoruhodná proměna Leoše Mareše
Třídílný dokument Leoš, který po třech letech natáčení od pátku nasadí streamovací služba Oneplay, nesporně vzbudí zájem i vášně. Podle průzkumu zná Leoše Mareše víc lidí než vrcholné politiky, ale...
Magnesii Literu za knihu roku získala Dora Kaprálová, cenu čtenářů má Cyril Děckař
Knižní ceny Magnesia Litera pro rok 2026 znají vítěze. Knihou roku je Mariborská hypnóza od Dory Kaprálové, která si odnesla i cenu za nejlepší prózu. Nejlepší básnickou sbírku napsal kardiochirurg...
Foglarovky, které vybočují. První zapojuje do klubu dívky, druhá je třeskutě vtipná
Parta dětí, kterou zákaz her v domě přivede k tábořišti za městem, aby si nakonec vydobyly uznání, a skautský nováček přezdívaný Bubáček, který je vyložený smolař a svými lapáliemi obveseluje hochy...
Filmové poklady na iVysílání: pět neokoukaných tipů, které byste neměli minout
Prodloužená internetová ruka České televize nabízí tuzemské klasiky, mainstreamové zahraniční hity i kultovky. Zatímco tituly jako Rafťáci nebo Amélie z Montmartru zná téměř každý, archiv ČT skrývá i...
Zemřela francouzská herečka Nathalie Bayeová, držitelka čtyř cen César
Ve věku 77 let zemřela francouzská filmová a divadelní herečka Nathalie Bayeová. Informovala o tom její rodina. Bayeová natočila přes 80 filmů a spolupracovala s hlavními tvůrci francouzské nové vlny...
TELEVIZIONÁŘ: Hitlera chtěl ztvárnit pravdivě, jinak nemá smysl ho hrát
Existují možná silnější a věrnější filmy o konci nacistického diktátora než snímek Hitler: Jeho poslední dny, který v neděli uvede ČT2, ale přinejmenším ze dvou důvodů stojí projekt za pozornost....