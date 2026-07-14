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V autobuse jsem slýchávala rasistické komentáře, vzpomíná hlas Demon Hunters

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  15:47
Hudební televizi Óčko se podařilo získat pro rozhovor velmi speciálního hosta. Je jím americká hudebnice Audrey Nuna, jež propůjčila svůj hlas pěveckým partům postavy Miry v Oscary ověnčeném animovaném filmu K-pop: Lovkyně démonů. Zpěvačku a raperku korejského původu měla možnost v krátkém videorozhovoru vyzpovídat moderátorka Stáňa Houdková.

Audrey Nuna se nyní poprvé představí před tuzemským publikem na nadcházejícím festivalu Colours of Ostrava.

Celý rozhovor

Zpěvačka Audrey Nuna během svého vystoupení

Celý rozhovor uvidíte na Óčku v úterý 14. července v 17:30 a taktéž ve středu v 11:00.

Audrey Nuna pak na Colours of Ostrava vystoupí ve čtvrtek od 21:30.

O tom, jak se dostala k hudebnímu urban fantasy filmu, promluvila při videohovoru z Paříže, kde aktuálně vystupovala. Proměnných v tomto případě bylo hned několik a do projektu se dostala především díky doporučení svých známých, kteří ji znali již od teenagerských let.

Pro pěvecké učinkování ve filmu ji však přímo oslovil agent Jojo ze společnosti Sony Animation po jejím vystoupení na konferenci South by Southwest.

„Přišel za mnou po show a řekl mi: ‚Dělám na projektu, který se jmenuje KPop Demon Hunters. Musíš být toho součástí.‘ Tehdy jsem z toho vystoupení měla fakt mizerný pocit, protože se mi to vůbec nelíbilo. Takže jsem byla až moc ve své hlavě. Řekla jsem něco jako: ‚OK, jo. To zní fajn.‘ Ale víš, jak... Jmenovalo se to KPop Demon Hunters. Neměla jsem ponětí, o čem vlastně mluví,“ svěřila se Nuna.

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V celkový úspěch filmu, který bodoval v roce 2025 na streamovací platformě Netflix a letos si odnesl dva Oscary za nejlepší animovaný film a nejlepší píseň, zpočátku ani nedoufala. Výrazný nárůst popularity korejské kultury ve světě však oceňuje.

„Když vyrůstáš, slýcháš ve školním autobuse hodně rasistických komentářů. Myslím, že vidět tu proměnu a současný obdiv korejské kultury je opravdu krásné. Je to také hodně léčivé pro to dítě uvnitř mě, které si vždycky kladlo otázku, jestli mne někdy úplně přijmou,“ uvedla americká umělkyně s korejskými kořeny.

Zpěvačka Audrey Nuna během svého vystoupení
Zpěvačka Audrey Nuna vystoupí na Colours of Ostrava
Plakát k filmu K-pop: Lovkyně démonů
Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů
16 fotografií

Do role Miry se podle vlastních slov naprosto vžila. Samotnou ji s ní ostatně propojuje řada společných věcí. „Miluju tu postavu už od doby, co jsem se o ní poprvé dozvěděla, protože mi přijde, že jí rozumím. Navenek působí dost silná, ale uvnitř je hodně citlivá a hodně jí záleží na světě kolem ní. Její oblíbená barva je růžová, což máme taky stejně. A taky její celková energie,“ popisuje.

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Práce na diváky i kritiky vstřícně přijatém filmu jí podle jejích slov razantně změnila směr a znovu nakopla v dalším uměleckém působení.

„Je to průmysl, který tě někdy unaví, když jsi v něm více než deset let. Začneš kvůli lásce k hudbě a pak si procházíš spoustou věcí. Spoustou vzestupů a pádů. Myslím, že film mi znovu otevřel oči a připomněl, jak vzrušující může být představa, že hudba dokáže měnit svět,“ zdůraznila Nuna.

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