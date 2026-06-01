Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hip hop, filmy a móda. Raper A$AP Rocky vystoupí v říjnu v pražské O2 areně

Autor:
  14:05
Raper, módní ikona a jeden z nejvlivnějších umělců současné hiphopové scény A$AP Rocky míří do Prahy. Americká superhvězda, do jejíž portfolia patří hity jako Praise the Lord, Babushka Boi nebo Highjack, vystoupí v neděli 4. října 2026 v pražské O2 areně.
A$AP Rocky na Met Gala (New York, 1. května 2023)

A$AP Rocky na Met Gala (New York, 1. května 2023) | foto: Profimedia.cz

A$AP Rocky na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
Rihanna a A$AP Rocky na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)
Raper A$AP Rocky (Los Angeles, 9. února 2019)
Raper A$AP Rocky (Cannes, 25. května 2017)
6 fotografií

Multitalentovaný umělec, podnikatel, herec a módní ikona A$AP Rocky, vlastním jménem Rakim Mayers, ovládl svět od svého průlomu v roce 2011. Od té doby si udržuje dominantní postavení na hudební scéně a jeho tvorba dosud nasbírala více než 25,7 miliardy streamů. Jeho videoklipy zároveň na YouTube překonaly celkem 8,8 miliardy zhlédnutí.

V roce 2018, po kritikou oceňovaných albech Long. Live. A$AP (2013) a At. Long. Last. A$AP (2015), která debutovala na 1. místě žebříčku Billboard 200, vydal třetí studiové album Testing. To celosvětově překonalo hranici jedné miliardy streamů a po vydání obsadilo první místo v žebříčcích iTunes v šestnácti zemích. Počátkem letošního roku mu vyšla deska Don’t Be Numb, na jejímž obale a celkovém vizuálním zpracování se podílel režisér a výtvarník Tim Burton.

Kromě hudby a módnímu průmyslu se A$AP Rocky věnuje i herectví. V roce 2025 se objevil v oceňovaném snímku Kdybych měla nohy, tak ti nakopu režisérky Mary Bronsteinové a v dramatu Až na dno, který natočil zkušený Spike Lee. A$AP Rocky do něj navíc přispěl skladbami Trunks a Both Eyes Closed.

Vstupenky na jeho pražský koncert budou v prodeji od 2. června od 9:00 hodin v obvyklých předprodejích.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kde je dnes Půlnoční bouře a jak žije? Příběh dívky ze seriálu Jitřní záře

Hrdinové šestidílného rodinného dramatu Jitřní záře

Televize Nova začala každou neděli vysílat seriál Jitřní záře inspirovaný skutečnými událostmi. Připomíná příběh rodičů, kteří se rozhodli žít alternativně a svou dceru pojmenovali Půlnoční bouře.

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Premium
Představitelky Heleny Trójské. Vlevo Diane Kruger ve filmu Trója. Vpravo pak...

Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...

Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana

Jan Hraběta (vlevo) a Miloň Čepelka v Praze na snímku z roku 2007 při zkoušce...

Zemřel herec Jan Hraběta, dlouholetému členovi Divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. V souboru působil od roku 1979, měl blízko i k disentu okolo Václava Havla. Zprávu přinesl server iRozhlas.cz, pro...

...až po Hrabětu. Připomeňte si „Cimrmany“, kteří již odešli do Českého nebe

Herci divadla Járy Cimrmana (zleva) Ladislav Smoljak, Jan Hraběta, Jaroslav...

Do Českého nebe, jak zní název poslední hry Divadla Járy Cimrmana, přibyla další duše. Herec Jan Hraběta, který společně s Ladislavem Smoljakem, Jaroslavem Weigelem, Václavem Kotkem a dalšími tvořil...

Moře bouřilo a Kostka taky. Musel jsem ho usměrňovat, hlásil Kaiser na premiéře

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek Jana Svěráka, který je na snímku společně...

V úterý v podvečer se v pražském multikině CineStar Anděl uskutečnila premiéra nové české komedie Jana Svěráka Pět švestek. Do útrob smíchovské budovy dorazilo hvězdné obsazení ztvárňující rebelující...

Hip hop, filmy a móda. Raper A$AP Rocky vystoupí v říjnu v pražské O2 areně

A$AP Rocky na Met Gala (New York, 1. května 2023)

Raper, módní ikona a jeden z nejvlivnějších umělců současné hiphopové scény A$AP Rocky míří do Prahy. Americká superhvězda, do jejíž portfolia patří hity jako Praise the Lord, Babushka Boi nebo...

1. června 2026  14:05

RECENZE: Smutné čtení. Nový Vieweghův deník budí především lítost

Premium
Spisovatel Michal Viewegh

Novinka Michala Viewegha, kolem roku 2000 jednoho z nejpopulárnějších českých spisovatelů, je docela smutné čtení. Pátý díl jeho deníkové řady, nazvaný Převážně báječný rok, by se dal shrnout do...

1. června 2026

Bitva v Jícnu. Pokračování Hry o trůny láká na nejšílenější epizodu v dějinách televize

Matt Smith na záběru z finálního traileru třetí řady seriálu Rod draka

Uplynulo jen pár měsíců od chvíle, kdy HBO vrátilo fanoušky fantasy světa G. R. R. Martina zpět do Západozemí. Vydařená televizní adaptace novely Rytíř Sedmi království však byla jen rozcvičkou před...

1. června 2026  12:52

Ticho, klid a oduševnělost. Museum Kampa vystavilo malby a grafiky Miloše Ševčíka

Výstava Miloše Ševčíka v Museu Kampa

Pražské Museum Kampa si pro návštěvníky ve druhém patře areálu Sovových mlýnů připravilo zbrusu novou výstavu významného představitele českého poválečného umění Miloše Ševčíka - Zaznění. Vybraná díla...

1. června 2026  11:33

Nemohu se dočkat. Mick Jagger naznačil, že Rolling Stones ještě vyrazí na turné

Mick Jaggger z Rolling Stones na zahajovacím koncertu amerického turné No...

Legendární skupina Rolling Stones vydá v červenci novou desku. Zpěvák Mick Jagger, který krátce po vypuštění alba oslaví 83. narozeniny, promluvil o možnosti vyrazit s deskou na turné. Letos se ale...

1. června 2026  10:08

Ke kariéře se v noci nepřitulíte. Před sto lety se narodila ikonická Marilyn Monroe

Marilyn Monroe ve filmu Někdo to rád horké (1959)

Před sto lety se narodila herečka a zpěvačka Marilyn Monroe, blonďaté ztělesnění hvězdného lesku hollywoodských filmů 50. let 20. století. Dodnes zůstává vizuální ikonou a inspirací pro mnoho umělců...

1. června 2026  7:11

Zemřel Jakub Zicha. Sbormistrovi a dirigentovi bylo 52 let

Jakub Zicha

Zemřel sbormistr, dirigent, violista a pedagog Jakub Zicha, bylo mu 52 let. Na webu o tom v neděli informovalo Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde Zicha působil od podzimu 2019 jako sbormistr...

1. června 2026  6:46

Za více než 34 milionů korun se v Praze vydražil Piják, vzácný obraz Josefa Čapka

Obraz Josefa Čapka Piják

Obraz Josefa Čapka Piják se vydražil za rekordních 34,08 milionu korun včetně aukční přirážky v aukci pražské Galerie Kodl. Předchozí Čapkův autorský rekord byl 30,6 milionu za obraz Nevěstka při...

31. května 2026,  aktualizováno  18:35

GLOSÁŘ: Telefonát v orchestru, elegán Faust a večírek u Stvořitele

Dirigent Václav Luks a sopranistka Robin Johannsenová při provedení Haydnova...

Čtyři nevšední vokálně-instrumentální počiny nabídl mimo jiné druhý týden Pražského jara. O tom, co předvedli Barbara Hanniganová, Tomáš Netopil a Václav Luks, lze vést debaty, ale vše bylo umělecky...

31. května 2026

Dělal bych hudbu jinak a nebyl sprostej, hodnotí Matěj Homola 30 let Wohnoutů

Premium
Matěj Homola se skupinou Wohnout (duben 2023)

Populární rocková kapela Wohnout letos slaví kulatých 30 let na koncertních pódiích. Frontman Matěj Homola se v rozhovoru pro iDNES.cz rozpovídal o působení v hudebním průmyslu a o cestě své skupiny,...

31. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

GLOSA: Jak stálice Národního divadla slavily. Janžurová 85 let, Kytice 150 uvedení

Iva Janžurová ve Štědrém dnu

Úspěšné zpracování Erbenovy Kytice neztrácí v Národním divadle svůj lesk ani po stopadesáté. Představení režisérského dua SKUTR stále plní hlediště a nechává po sobě stovky okouzlených diváků.

31. května 2026  10:53

Okouzlující vtipálek Jiří Grossmann. Smrti se smál, z divadla ho odvezla sanitka

Premium
Jiří Grossmann

Byl to snad největší gentleman tuzemské populární hudby 60. let. Jiří Grossmann měl přirozený šarm, jehož součástí byla slušnost, kultivované vystupování a inteligentní humor. Nepotřeboval pěvecké...

30. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.