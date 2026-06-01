Hip hop, filmy a móda. Raper A$AP Rocky vystoupí v říjnu v pražské O2 areně

Multitalentovaný umělec, podnikatel, herec a módní ikona A$AP Rocky, vlastním jménem Rakim Mayers, ovládl svět od svého průlomu v roce 2011. Od té doby si udržuje dominantní postavení na hudební scéně a jeho tvorba dosud nasbírala více než 25,7 miliardy streamů. Jeho videoklipy zároveň na YouTube překonaly celkem 8,8 miliardy zhlédnutí.
V roce 2018, po kritikou oceňovaných albech Long. Live. A$AP (2013) a At. Long. Last. A$AP (2015), která debutovala na 1. místě žebříčku Billboard 200, vydal třetí studiové album Testing. To celosvětově překonalo hranici jedné miliardy streamů a po vydání obsadilo první místo v žebříčcích iTunes v šestnácti zemích. Počátkem letošního roku mu vyšla deska Don’t Be Numb, na jejímž obale a celkovém vizuálním zpracování se podílel režisér a výtvarník Tim Burton.
Kromě hudby a módnímu průmyslu se A$AP Rocky věnuje i herectví. V roce 2025 se objevil v oceňovaném snímku Kdybych měla nohy, tak ti nakopu režisérky Mary Bronsteinové a v dramatu Až na dno, který natočil zkušený Spike Lee. A$AP Rocky do něj navíc přispěl skladbami Trunks a Both Eyes Closed.
Vstupenky na jeho pražský koncert budou v prodeji od 2. června od 9:00 hodin v obvyklých předprodejích.