Získala další mozek a čtyři ruce navíc? Ariana Grande vydala album Petal

Ariana Grande také hovoří o tom, že nové skladby vznikly především z potřeby posunout se dál. Nejen umělecky, ale i v osobním životě.
Počátkem května zpěvačka chystané album představila v postu na Instagramu a napsala, že čerpá z emocí, které si dříve nepřipouštěla, neboť byla „příliš plachá a zdvořilá“ a dodala, že k tvorbě Petal přistupovala stylem „kašlu na to“, přičemž v originále použila ono jadrné anglické slůvko, začínající písmenem „f“.
Neznamená to ale, že by Ariana Grande kašlala na nové písničky nebo na fanoušky, ale že se nehodlá trápit věcmi, které jí donedávna dělaly vrásky.
Předchozí roky bylo kolem jejího jména poměrně rušno. V roce 2024 vydala album Eternal Sunshine, které obsadilo první příčku americké hitparády Billboard 200 a singly Yes, And? a We Can’t Be Friends (Wait for Your Love) braly zlato v žebříčku Billboard Hot 100. Kromě hudby se skloňoval její herecký výkon ve filmech Čarodějka a Čarodějka: Druhá část. Když počátkem letošního roku došlo na debatu o případné další desce, posteskla si Ariana Grande, že by potřebovala další mozek a čtyři ruce navíc.
V dubnu začala zveřejňovat fotografie z nahrávacího studia, naznačovala, že se „cosi“ chystá a fanouškům vzkázala, že se „uvidíme v létě“. Novinku Petal uvedla baladická skladba Hate That I Made You Love Me, kterou označila jako jednu ze svých nejoblíbenějších písní, které kdy napsala. Zpívá v ní o nezdařeném vztahu, o svém vztahu k popularitě a o tom, jak ji vnímá veřejnost.
|
RECENZE: Dojde i na odzpívaný sex. Jinak ale druhá Čarodějka především silně slzí
Publicista Jake Wiswanath z magazínu Bustle si všiml hudební i tématické podobnosti s albem The Tortured Poets Department z roku 2024 od Taylow Swift. Srovnává podobně znějící produkci skladby, hlasový rejstřík obou zpěvaček a také obsah textu.
Kromě zmíněné písně obsahuje Petal dalších jedenáct skladeb, jejímiž autory jsou kromě Ariany Grande producenti a skladatelé Max Martin a Ilya Salmanzadeh. Album vyšlo digitálně a na všech fyzických nosičích, tedy CD, LP a magnetofonové kazetě.