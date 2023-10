Do pražského Fora Karlín přijedou příští rok v únoru britští Architects

Architect založili v roce 2004 v britském Brightonu bratři–dvojčata Dan a Tom Searleovi. Kapela na scénu vtrhla divokým koktejlem, silně čerpající z progresivity a neurvalosti The Dillinger Escape Plan. Chaotický math hardcore a složitou rytmiku u nich ale obrousil čas a se zapojením arénové hymničnosti a rockového drivu zvítězila naopak rovnováha mezi melodičností a úderností.

Krátce po vydání alba All Our Gods Have Abandoned Us v roce 2016 bohužel zemřel po třech letech boje s rakovinou kůže kytarista a autor hudby Tom Searle. Namísto pádu ale následující roky pro Architects znamenají vzestup.

Zapracovali na svém hudebním vzorci, znásobili refrény, přidali na velkoleposti a včlenili i orchestrální prvky. Zatím posledními dvěma alby vytvořili jedny z nejlepších „arénových metalových“ desek posledních let.

Aktuální album The Classic Symptoms of a Broken Spirit navíc po covidové době vznikla hodně v daném okamžiku a navzdory názvu se bere méně vážně než díla ostatní. Dan Searle tu také staví temnější témata na hlavu a dělá si legraci i z konce světa.

„Opravdu bojuji s myšlenkou, že bych se příliš zabýval negativními věcmi,“ říká. „Je pro mě opravdu těžké se od těch témat odpoutat. Mám ženu a dvě děti, které miluji, a práci, kterou zbožnuji. Na osobní, povrchní úrovni jsem v superprivilegovaném postavení – to ale neznamená, že jsem z dětství nevyvázl bez jizev a neurotického chování. Pořád mám v sobě temnou stránku, pořád se bojím o budoucnost. A naše alba mi dávají příležitost, jak se s tím vypořádat,“ dodává Dan Searle.