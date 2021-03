Cenu Apollo získala písničkářka Amelie Siba

Introvertně působící dívka s kytarou a česko-anglickými kořeny patří mezi takzvané pokojíčkové tvůrce. To znamená, že nejlépe se jí tvoří o samotě mezi čtyřmi stěnami.



V roce 2019 vydala EP It Was Nice to Meet You, s nímž jí pomáhal Lukáš Vydra z kapely Dukla. O rok později následoval debut Dye My Hair, který připravila zcela ve vlastní režii. „Vnímám to jako start mého samostatného hudebnického života. Předtím jsem nenahrávala sama, vždycky jsem udělala demo a někdo mi ho pomohl zprodukovat. Tady to byla první věc, kde jsem se učila produkci,“ řekla v rozhovoru pro časopis Fullmoon.



Cenu jí předal loňský vítěz Hugo Toxx, večerem provázel hudební publicista a moderátor Pavel Kučera.



Během slavnostního udílení v Roxy vystoupili všichni nominovaní interpreti se dvěma skladbami z nominovaného alba. Speciální set si připravila Lenka Dusilová, jíž výjimečně a vůbec poprvé na pódiu doprovodila rovněž nominovaná skupina Květy.



Stejně jako v předešlých letech, také o letošním ročníku ceny Apollo vznikne dokument režiséra Šimona Šafránka, který 19. března ve 22:15 odvysílá stanice ČT art.