Zemřel trampský písničkář Antonín Linhart, zakladatel skupiny Pacifik

Tři sestry se vracejí ke kořenům. Tedy ne že by je kapela někdy opustila, ale album Sex drógy rokenról svou atmosférou...

Zemřel frontman kapely, jejíž píseň se stala hymnou FC Liverpool

Ve věku 78 let v neděli zemřel britský zpěvák Gerry Marsden. Marsden byl frontman kapely Gerry and the Pacemakers,...