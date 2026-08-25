Nejde o nijak překvapivý počin. Anthony Hopkins, rodák z Port Talbotu v jižním Walesu, je podle vlastních slov od dětství velkým milovníkem hudby. V šesti letech se začal učit hře na klavír a později se také pustil do skládání vlastních kompozic.
„Hudba byla mojí první vášní, mojí první touhou. Hudbu skládám celý život. Některé z těchto skladeb mě doprovázejí už desítky let a stále se přistihuji, jak se k nim vracím,“ prozradil herec a dodal, že si nahráním a vydáním alba splnil životní sen. Odtud zřejmě i název Life Is a Dream – život je sen.
Life Is a Dream zní jako soundtrack k dosud nenatočenému filmu.