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Symfonie od doktora Hannibala Lectera? Hopkins si albem klasické hudby splnil sen

Jindřich Göth
  14:00

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Herec Anthony Hopkins | foto: ČTK

Hollywoodská hvězda Anthony Hopkins, známý mimo jiné jako Hannibal Lecter z oscarového thrilleru Mlčení jehňátek, vydal album klasické hudby Life Is a Dream. Hraje na něm londýnské těleso Philharmonia Orchestra pod taktovkou venezuelského dirigenta Gustava Dudamela.

Nejde o nijak překvapivý počin. Anthony Hopkins, rodák z Port Talbotu v jižním Walesu, je podle vlastních slov od dětství velkým milovníkem hudby. V šesti letech se začal učit hře na klavír a později se také pustil do skládání vlastních kompozic.

„Hudba byla mojí první vášní, mojí první touhou. Hudbu skládám celý život. Některé z těchto skladeb mě doprovázejí už desítky let a stále se přistihuji, jak se k nim vracím,“ prozradil herec a dodal, že si nahráním a vydáním alba splnil životní sen. Odtud zřejmě i název Life Is a Dream – život je sen.

Life Is a Dream zní jako soundtrack k dosud nenatočenému filmu.

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