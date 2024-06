Světová popová hvězda se může zrodit i v Česku, říká zpěvačka Annabelle

„Časem se to začne měnit. Podle mě je to hodně o tom, že si tady lidí myslí, že něco takového možné není, tak tu možnost ani neprozkoumají,“ uvádí Annabelle, občanským jménem Anna Žitníková, mezi jejíž největší hity patří skladby Running Out Of Fucking Time nebo Medicine.

„Já s tím mám neustálou zkušenost. Poslouchám takové řeči furt a měla jsem už i takovou krizi, kdy ne že bych tomu cizímu názoru uvěřila, ale začalo mě strašně vyčerpávat poslouchat to samé furt dokola. Je to ubíjející a člověk pak ztrácí lehkost, nadšení a ty věci spíš tlačí jako takový kamion před sebou,“ popisuje svou zkušenost.

Na konci května Annabelle vydala svůj nový singl Flowers On My Eyes, který se zároveň stal na týden takzvaným „focus trackem“ pro všechny evropské pobočky vydavatelství Universal Music Group. Povedlo se jí to jako první české interpretce. Novým singlem zároveň stvrzuje posun ve svém uvažování.

„Je to song, který jsem chtěla poprvé udělat vlastně pozitivně a tak nějak manifestačně si k sobě přitáhnout, jak bych se sama chtěla cítit. Došlo mi, že spoustu mých songů je nějak frustrovaných nebo naštvaných, což mi vždycky dávalo smysl, protože mě taky u ostatních uklidňovalo poslouchat, že jsou někdy smutní a naštvaní... Pak mi ale jeden manažer řekl, že když píšu tady ty lehce negativní songy, nutím se to pak i opakovat na každém koncertě jako mantru a obklopuju se pak negativními myšlenkami a situacemi pořád,“ vysvětluje zpěvačka.

Na otázku, zdali se dá budovat zahraniční kariéra z Prahy, Annabelle odpovídá: „Asi se odsud nedá vybudovat celosvětová kariéra, ale už jenom tím, že tu mám nějaké své kontakty tady, které prorůstají do dalších zemí, je ta pozice výhodnější, než kdybych se třeba hned přesunula do Ameriky. Všechno chce svůj čas,“ míní a dodává, že Spojené státy jsou ale jednou jejím velkým snem.

Kromě skládání písní pro sebe skládá Annabelle čas od času písně i pro další interprety: „Pár lidem už jsem složila songy a teď hodně pomáhám překládat z angličtiny do češtiny songy lidem, kteří je stejně jako já nejprve píšou v angličtině.“ I mladší generace posluchačů totiž stále více vyhledávají písně zpívané v jejich rodném jazyce.

V rozhovoru se dál dozvíte něco o začátcích Annabelle, nutných společenských povinnostech spojených s budováním hudební dráhy i plánované letní koncertní sezoně. Řeč přišla i na její typická nalepovací obličejová tetování nebo na setkání s britskou královskou rodinou během studií v Londýně.