Zemřela zpěvačka Anna Rusticano, italská múza skladatele Karla Svobody

  15:15
Ve věku 71 let zemřela začátkem týdne v Římě populární italská zpěvačka Anna Rusticano, která byla v minulosti známá i v Československu. V osmdesátých letech spolupracovala s hudebním skladatelem Karlem Svobodou, v tuzemsku také vydala LP desku nebo moderovala jeden z dílů televizního pořadu Abeceda.

O úmrtí Anny Rusticano informovala v týdnu italská média s tím, že zprávu potvrdila její sestra Sandra. Zpěvačka zemřela v nemocnici na zápal plic, se zdravotními problémy se potýkala dlouhodobě.

Narodila se 5. listopadu 1954 ve Florencii. Talentovaná dívka se zpěvu věnovala odmalička a účastnila se různých pěveckých soutěží. První profesionální smlouvu s vydavatelstvím uzavřela v roce 1972, ve svých osmnácti letech, kdy také vydala debutový singl.

O rok později hrál z italských rádií její první hit – píseň Sola. Začátkem osmdesátých let už byla známá i mimo svou vlast. Zejména díky písni Sto con te, která bodovala například v Německu.

V roce 1983 nahrála svoji zřejmě nejúspěšnější skladbu nazvanou Strano určenou pro hudební festival v San Remu, jejíž melodie je dodnes známá i v České republice. S textem svého tehdejšího manžela Karla Šípa ji totiž do svého repertoáru převzala začínající zpěvačka Marcela Holanová. Jmenuje se Ráno.

Italské nahrávky se na singlech po Evropě prodalo téměř 1,3 milionu kusů. S písní vystoupila Rusticano i v Praze – na mezinárodní pěvecké soutěži Intertalent. Tam zaujala skladatele Karla Svobodu. Zavzpomínala na něj v knize Žít, kterou o Svobodovi vydal v roce 2023 jeho syn Petr.

Italská zpěvačka Anna Rusticano na fotografii v knize o skladateli Karlu Svobodu a na přebalu LP desky, kterou jí Svoboda v 80. letech produkoval

„V roce 1983 jsem měla v Evropě, hlavně v Německu, velký úspěch s písní Strano. Můj management mě s ní poslal soutěžit na Mezinárodní festival populární hudby Intertalent, který se konal v Praze. Říkala jsem si tenkrát, že nemám co ztratit, a do Československa jela. Festival jsem nevyhrála, ale publiku jsem se líbila a měla u něho velký úspěch. Svou nevoli s mým umístěním dávalo vaše publikum během předávání cen na závěrečném koncertě hlasitě najevo.

Karel byl nejen u vás, ale hlavně v německy mluvících zemích velmi slavný, a tak mě potěšilo, že mi nabídl spolupráci. Rozhodl se mi u vaší gramofonové firmy Supraphon vyprodukovat celé album, a to se taky stalo.

V roce 1986 jsem nahrála v Karlově studiu čtyři jeho písně (S láskou má svět naději, Říkej mi, Léta bláznivá a Ještě světu šanci dej, pozn. red.) s italskými texty, které jsem si sama napsala.

V roce 1988 jsem na své v Itálii vydané album Prendimi con te nazpívala ještě Karlovu píseň Nekoná se a zase jsem si k ní napsala italský text. Karel se ke mně choval báječně, byl to gentleman každým coulem a fenomenální skladatel a melodik. V Praze jsem se seznámila i s Karlem Gottem a moc mi polichotilo, když mi řekl, že se mu líbí, jak zpívám,“ uvedla zpěvačka.

Deska, kterou jí v roce 1986 produkoval Karel Svoboda (mimochodem pro obal elpíčka si tehdy změnila v příjmení písmeno C na K), se tehdy dobře prodávala nejen v ČSSR, ale i v dalších zemích východní Evropy. Bylo to také jedno z prvních supraphonských popových alb, které vyšlo na CD.

Annu Rusticano mohli znát rovněž diváci tehdejší Československé televize. Vystoupila například v pořadu Televarieté nebo moderovala s Josefem Dvořákem díl pořadu Abeceda zaměřený na písmena D a R.

Pěveckou kariéru uzavřela v devadesátých letech. „Dodnes mě mrzí, že se mi po roce 1989 od vás už nikdo neozval a z další plánované spolupráce nic nebylo. Prahu jsem si zamilovala a moc ráda bych se k vám ještě někdy podívala. Už ale nezpívám a žiji v Římě,“ končila svoje předloňské vzpomínání v knize o Karlu Svobodovi.

Do České republiky už znovu přijet nestihla. „Řím truchlí nad úmrtím jedinečné umělkyně Anny Rusticano,“ loučila se s ní v týdnu italská média.

