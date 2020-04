TV Óčko odvysílá exkluzivní premiéru akustického koncertu Anny K.

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Anna K

„Akustické koncerty se staly mojí součástí, moc jsme si je s kapelou oblíbili, proto jsme na nabídku TV Óčko kývli s nadšením,“ říká Anna K. „Vhodný prostor jsme hledali asi půl roku. Jsem moc ráda, že jsme se nakonec rozhodli pro Jatka 78, je to unikátní místo a o to větší má koncert atmosféru,“ dodává.

„Šlo o jeden z nejsilnějších zážitků, které série unplugged koncertů, která běží na Óčku od roku 2013 a které se zúčastnilo v roli interpretů a jejich hostů přes padesát osobností domácí scény, přinesla,“ zhodnotil vystoupení programový ředitel Óčka Alexandr Guha.



Hostem tohoto koncertu byl Mirai Navrátil, s Annou K. si zazpíval dvě písničky. „Na koncertech KB Acoustic stage bývá zvykem, že si interpret vybere nějakého exkluzivního hosta. Okamžitě mě napadl Mirai, je to můj kamarád, před pár lety se mnou vystupoval na mých větších koncertech. I tentokrát jsme si to moc užili, on si vybral jednu moji písničku – Noc na zemi – a já jednu jeho, což byl Anděl,“ říká zpěvačka.

V písničkách Až mě zachráníš, Pyramida boha slunce a Prokřehlá Annu K. doprovodilo Dětské sborové studio Ostrava-Jih. „Na mých akustických turné mě často doprovázely dětské sbory, jejich energie totiž atmosféru koncertu tak nádherně rozzáří. Dětské sborové studio Ostrava-Jih se stali mými přáteli, vystupovali se mnou na letních festivalech na velkých pódiích a pozvala jsem je jako hosty i na tento koncert pro TV Óčko, jsou to skvělí parťáci,“ uzavírá Anna K.

Premiéra akustického koncertu KB Acoustic stage proběhne 28. dubna ve 21:00 na TV Óčko, repríza bude o den později 29. dubna v 17:30 na Óčko Star.