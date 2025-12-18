To nebude koncert, to bude symfonie, láká Anna K. na vystoupení s orchestrem

Světově uznávaný lucemburský dirigent a skladatel Gast Waltzing ve svém působení propojuje klasickou hudbu a jazz se současnou filmovou tvorbu, čímž vytváří jedinečný a silně emotivní hudební zážitek.
Dvojnásobný držitel hudební cenu Grammy během své kariéry spolupracoval s mnoha světovými umělci a orchestry jako například London Symphony Orchestra, Didier Lockwood či Claude Bolling.
Ostřílený dirigent dostane 23. dubna 2027 k dispozici jedno z nejlepších hudebních těles u nás i v celé Evropě – Český národní symfonický orchestr. Soubor proslulý brilantní interpretací klasické, filmové, jazzové i muzikálové hudby má za sebou za více než 27 let fungování projekty s osobnostmi jako Quentin Tarantino, Andrea Bocelli, Sting, George Michael nebo Ennio Morricone.
V rámci večera zazní v unikátních symfonických aranžích 21 největších hitů zpěvačky Anny K., která více než rok před samotným koncertem nešetří nadšením z tohoto premiérového spojení.
„Tenhle splněný sen bude pro mne výjimečný nejen profesně, ale i lidsky. Spolupráce s Českým národním symfonickým orchestrem a Gastem Waltzingem je pro mne velká čest,“ těší se Anna K.
„Moje písničky uslyší diváci tak, jak je ještě nikdy neslyšeli. Těším se, že společně s fanoušky prožijeme jedinečný a neopakovatelný večer plný emocí a energie. Tohle nebude jen koncert, tohle bude symfonie,“ dodává.