Zemřela zpěvačka Anita Pointerová, se sestrami nazpívala hit Jump

Ve věku 74 let zemřela americká zpěvačka Anita Pointerová. Spolu se svými sestrami tvořila uskupení The Pointer Sisters, které bylo na vrcholu slávy v 70. a 80. letech. Skupina je známá mimo jiné díky hitům Jump (For My Love) nebo Fire.