Poznáte Andílka z Kelly Family? V pražské Lucerně přitvrdil a dostal desku Kabátů

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Tipy z televizního programu
Recenze: Rychle a zběsile 10 55 %, To 65 %, Blade Runner 2049 60 %, Světová válka Z 60 %, Amiřiny děti 65 %, Muži, kteří nenávidí ženy 80 %, Milost 75 %, Na horách 50 %, Hunger Games: Balada o ptácích a hadech 55 %, Velká premiéra 40 %, Hrdinové a zbabělci 50 %, Back to Black 50 %
V černé mikině s kapucí na hlavě. Bob Dylan se ve Vatikánu setkal s papežem
Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu legendárního hudebníka Boba Dylana. Pětaosmdesátiletý americký písničkář k setkání využil pauzu při svém italském turné. Do Apoštolského paláce dorazil za svým...
Jméno Gott znovu ve Slavíkovi. Charlotte bojuje o titul Objev roku
První sólový singl vydala na své dvacáté narozeniny. Charlotte Gott zpívá anglicky, propojuje pop s R&B a spolupracuje s producentem, který se podílel na hitech Miley Cyrus nebo Jamese Blunta. Nyní...
Moje máma přijde. Míčová s Mikulkovou vrací do Violy básně Vladimíry Čerepkové
Gabriela Míčová a Gabriela Mikulková jsou tvářemi novinky pražského Divadla Viola. Ředitelka scény Beata Parkanová zde totiž uvede autorskou režii Moje máma přijde, která vychází z díla a života naší...
Překvapení. Novým Jamesem Bondem se může stát čtyřicetiletý Robert Pattinson
Ne finální trojice, ale rovnou pětice jmen. Ač se zdálo, že se tvář nového Jamese Bonda pomalu rýsuje, nejnovější zprávy vnesly do situace opět zmatek. Server Variety přišel s informací, že se...
Můj život byl jen chlast a ženský. Pošta o hudbě, odchodu od dcery i útěku ze tmy
Proslavilo ho účinkování v populární hudební skupině Laura a její tygři. Roky také patřil k nejvytěžovanějším muzikálovým zpěvákům. Martin Pošta si dokázal užívat okamžiky slávy plnými doušky. „Žil...
AZ kvíz vystavil dalším zájemcům stopku. Soutěž má totiž plno na sedm let dopředu
Vědomostní pořad AZ kvíz oslaví začátkem příštího roku třicet let na České televizi. Pro obrovský zájem o účast musela produkce zastavit příjímání nových přihlášek se strany zájemců. Další možnost...
RECENZE: Když Vlasák obsluhoval anglického krále a Holuba pak zaučoval
Klasické dílo Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále se dočkalo adaptace v pražském Vršovickém divadle Mana. V příjemném a svižném kusu excelují Jan Vlasák, Antonín Holub a Tereza Vítů,...
Ostych stranou. Cirkusového Pinokia od Putyky nečekaně posílil slavný český herec
Soubor Cirk La Putyka oznámil, kdo se v připravovaném ambiciózním projektu Pinokio od choreografa Akrama Khana ujme hlavních rolí. Titulní postavu oživlé loutky toužící po poznání a svobodě ztvární...
Tulipánům bych propadl, přiznává Piškula. Národní připomene raný letadlový byznys
Rychlé zbohatnutí, ke kterému stačí jen cibulka tulipánu a trocha důvěry. Dění kolem první spekulativní bubliny, která kdysi pohltila holandskou společnost a přerostla v „tulipánovou horečku“,...
Krutější a hladovější než kdy dříve. Do kin míří nový díl zhýralých Hunger Games
Aktuální šestý film z dystopické ságy Hunger Games nese podtitul Úsvit sklizně. Ke krajům řízeným krutovládou prezidenta Snowa tentokrát budou okolnosti krutější než kdy dříve. Pro potěšení Kapitolu...
RECENZE: Johnny Depp pořád umí, i když jeho vánoční Ebenezer nepřekvapí
Výstižná nálada viktoriánského Londýna, stylizace v duchu gotického hororu a Johnny Depp v hlavní roli. To jsou tři pilíře snímku Ebenezer: Vánoční koleda, nejnovějšího a poměrně pietního přepisu...
Kdo ztvární Romea a Julii? Jubilejní ročník čeká Letní shakespearovské slavnosti
Nejslavnější milostný příběh všech dob, Romeo a Julie, zahájí příští rok v červnu jubilejní 30. ročník Letních shakespearovských slavností. Nového nastudování se ujme režisér Pavel Khek. Herecké...
Zemřela herečka Zuzana Fišárková, hrála ve snímku Osení i v Bakalářích
V pondělí zemřela ve věku 87 let divadelní a filmová herečka Zuzana Fišárková. O jejím úmrtí informoval Nadační fond Jiřího Menzla, na který se s dopisem obrátila hereččina blízká přítelkyně.
GLOSA: Žádný namazaný stroj, jen spousta emocí. Hvězdy klavíru zářily
Letošní Klavírní festival Rudolfa Firkušného nabídl v Rudolfinu mimo jiné i dva večery dvou osobností, které dělí věkový rozdíl přes třicet let, ale jejichž výkony byly v obou případech na nejvyšší...
Vánoce 2026 na Nově: Tři bratři, Láska nebeská, Mrazík i premiéra Zlatovlásky
Televize Nova odtajnila vánoční program. V duchu kampaně Pletené Vánoce nabídne nejen o svátcích, ale už během celého prosince programovou nadílku propletenou premiérovými filmy, romantickými...
Pronájem skladového prostoru v přízemí 56 m2 Ohradní Praha 4 - Michle
Ohradní, Praha 4 - Michle
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Zemřel Pavel Vašíček, klíčová postava loutkářství i organizátor Skupovy Plzně
V neděli zemřel ve věku 79 let Pavel Vašíček, režisér, dramatik, dramaturg a historik loutkového divadla. Zprávu o jeho smrti přineslo plzeňské Divadlo Alfa, jehož podobu zásadně ovlivnil.
Rozpadají se vazby, které nás ukotvovaly. Lidé jsou osamělí, přemýšlí spisovatelka
Ve svých románech často vytváří časově i místně neurčité světy. V novince Stručný průvodce odcházením se ale Bianca Bellová vrací do současného Česka a otevírá témata smrti, eutanazie i osamělosti....