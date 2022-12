Ohni se mnou pojď. Zemřel Angelo Badalamenti, autor hudby k Twin Peaks

Badalamenti a Lynch se poprvé se potkali v polovině 80. let, když Badalamenti působil jako hlasový kouč herečky Isabely Rosselliniové při natáčení snímku Modrý samet. Lynchovi ale padl newyorský rodák rychle do oka, společně napsali také titulní píseň Mysteries of Love a nakonec se Badalamenti podílel na hudbě k celému filmu.

Znovu se oba umělci potkali při dokončování road movie Zběsilosti v srdci (1990) a zejména při tvorbě proslulého Lynchova seriálu Městečko Twin Peaks (1990 až 1991). Působivý doprovod Angela Badalamentiho, na který měl ale samozřejmě vliv i hudebně nadaný Lynch, měla výrazný podíl na úspěchu tajuplné série. Badalamentiho hudba zní samozřejmě i ve filmovém prequelu Twin Peaks: ohni se mnou pojď z roku 1992.

Dvojice Lynch a Badalamenti spolupracovala i na filmech Lost Highway, Příběh Alvina Straighta nebo Mulholland Drive. Badalamenti, který často nahrával v Praze, nechyběl ani u pokračování Twin Peaks v roce 2017.

Přes své úspěchy – na kontě měl nominace na Zlatý glóbus, Emmy nebo Grammy – byl Badalamenti pro Hollywood dlouho neznámý. S filmem sice koketoval už od 70. let, ještě po úspěchu Twin Peaks se ale mnozí lidí z branže ptali, jestli „ten skladatel“ je z Milána nebo Říma.

Absolvent newyorských hudebních škol, jehož předci přišli do Ameriky ze Sicílie, měl na kontě zhruba 80 soundtracků, kromě Lynchových filmů třeba Pláž nebo třetí díl hororové série Noční můra v Elm Street. Napsal také skladbu pro zahajovací ceremoniál letní olympiády v Barceloně 1992.