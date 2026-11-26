Cesta oblíbené zpěvačky začala v roce 2004 v historicky prvním ročníku pěvecké soutěže SuperStar. Po několika úspěšných soutěžních kolech ji do finálové desítky doprovodily další vycházející talenty jako Martina Balogová, Sámer Issa, Tomáš Savka, Julián Záhorovský nebo Šárka Vaňková. Právě mezi poslední jmenovanou a Anetou se nakonec diváci rozhodovali při finálovém večeru.
Pro tehdy sedmnáctiletou studentku obchodní akademie z Říčan, která se od útlého věku účastnila též pěveckých soutěží jako Do-Re-Mi nebo Rozjezdy pro hvězdy, znamenalo vítězství v premiérové SuperStar nejdůležitější krok v cestě za pěveckou kariérou. Přes noc se tak stala celorepublikovou hvězdou.
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Přes svou spíše plachou a introvertní povahu se musela najednou vyrovnávat s extrémním mediální pozorností. Oproti mnohým jejím kolegům a následným nástupcům v soutěži její hvězda po skončení největší euforie neopadla. Postupně se navíc svým ojedinělým stylem dokázala ze škatulky první české SuperStar zcela vymanit.
Ve svém vlastních hudebním působení se nikdy nevydala cestou divokých klubových vystoupení, extravagantních show či komerčních muzikálů. Celou svou kariéru sázela spíše na skromnější a komornějším projekty, v kterých se o to hlasitěji snažila být blíže svým posluchačům. Na svůj úspěch v soutěži navázala tentýž rok debutovým albem Spousta andělů, které obsahuje jeden z jejích největších hitů Voda živá. Hudbu i text pro ni v tomto případě vytvořil hudebník Michal Hrůza.
Následující rok si odnesla prestižní ocenění Zpěvačka roku v anketě hudební popularity Český slavík. Později přidala alba Dotyk (2007) a Jsem (2009), na kterých můžeme najít další podařené kusy jako Malá mořská víla, V bezvětří, Amor nebo Stačilo říct. Významný vliv v její tvorbě zanechal hudebník Jakub Zitko, kterého nejdříve přizvala do kapely jako klávesistu. Společně po zhruba dvou letech práce vytvořili v roce 2014 její nejúspěšnější album s názvem Na Radosti.
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Soubor celkem 13 skladeb byl na výsost skvěle přijat veřejností i odborným publikem. Obsahuje písně jako Tráva, Svatá Kordula, Tragédie u nás na vsi nebo Nevěsta. Písně vedle popu obsahují trochu netradičně také prvky folku a hiphopu.
Její nadmíru zdařilý počin proměnil na hudebních cenách Anděl v dubnu roku 2015 všechny čtyři nominace. Okřídlené sošky si odnesla v kategoriích Zpěvačka roku a Nejlepší album. Singl Tráva získal navíc ocenění za skladbu roku a nejlepší videoklip, který natočila dokumentaristka Olga Špátová.
Se svou kapelou po dlouhá léta plní koncertní sály i prostory pod otevřeným nebem. Pravidelně ji doprovází smyčcová formace v čele se zpěvačkou a violoncellistkou Dorotou Barovou. Kromě křišťálově čistého hlavu dokáže Langerová během koncertů s kapelou splynout do harmonického celku díky hře na kytaru, klávesy, kalimbu, tamburínu i foukací harmoniku.
Jako stvořené jsou její písně pro spolupráci s velkými orchestry, díky nimž přinesou působivý hudební zážitek. V minulosti proto spojila své síly například s Pražským komorním orchestrem, Filharmonií Bohuslava Martinů, Jihočeskou a Janáčkovou filharmonií či Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
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Přestože při svých koncertech volí spíše úspornější pohybové vystoupení, o to větším překvapením byla její účast ve 4. řadě oblíbeného pořadu StarDance v roce 2010. Původně do show naskočila na poslední chvíli místo zraněné herečky Taťjany Medvecké. Se svým tanečním partnerem Michalem Kurtišem se nakonec probojovali až do finále, kde za dvojicí Pavel Kříž a Alice Stodůlková obsadili stříbrnou příčku.
Do svého portfolia si připsala i hereckou zkušenost v historickém snímku Marty Novákové 8 hlav šílenství (2017), kde ztvárnila ruskou básnířku Annu Barkovovou. Statečnou ženu, která v nehostinném prostředí sovětských gulagů strávila dlouhých 22 let.
Herecky se dokázala prosadit také na divadelních prknech v původním českém muzikálu Touha jménem Einodis po boku své legendární kolegyně Marty Kubišové. Příběh inspirovaný osudem baronky Sidonie Nádherné ztvárnily na prknech Letní scény Divadla Ungelt mezi lety 2013 a 2017.
Obě zpěvačky od té doby pojí blízké přátelství. Langerová od Kubišové, kterou považuje od dětství za svůj hudební i lidský vzor, v minulosti několikrát převzala interpretaci jednoho z jejích největších hitů Modlitba pro Martu.
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V roce 2024 oslavila dvacet let na hudební scéně. Při té příležitosti vydala bilanční kompilaci s názvem Zázračná písně krajina 20 let. Svůj dlouhodobý společenský kredit v minulosti využila při angažování se v dobročinných projektech.
V roce 2005 se stala patronkou projektu Světluška, který pomáhá s životem nevidomým a slabozrakým lidem. Po devět let se podílela na rozvoji organizace a spolupořádala benefiční koncerty Světlo pro Světlušku. Vlastní účastí podporovala též ekologický projekt Čistá řeka Sázava.