Součástí programu festivalu Prague Pride v Praze bude v sobotu 2. srpna koncert Anety Langerové na Letné. Bude to pro ni podle jejích vlastních slov příležitost vyjádřit podporu všem, kteří to...

V New Yorku dnes ve věku 83 let zemřel divadelní režisér a výtvarník Robert Wilson. Působil mimo jiné i v pražském Národním divadle a v roce 2014 mu tehdejší ministr kultury Daniel Herman předal...

Celodenní mejdan u jezera. Festival Let It Roll chystá Day Rave a exkluzivní show snoubenců

Největší drum & bassový festival světa mění adresu. Let It Roll se letos poprvé uskuteční u jezera Most v Ústeckém kraji. Od 31. července do 2. srpna dorazí více než 150 umělců z celého světa. Chystá...