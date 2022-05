Zemřel Andy Fletcher z Depeche Mode. Skupina to oznámila na sítích

V prohlášení na sociálních sítích skupina uvádí, že je šokována a naplněna smutkem předčasným úmrtím drahého přítele, rodinného člena a člena skupiny Andyho „Fletch“ Fletchera.

Fletcher, známý během své kariéry pod přezdívkou „Fletch“, se narodil v roce 1961 v Nottinghamu. Přestěhoval se do Basildonu, kde na konci 70. let založil po boku Martina Gorea a Vince Clarka kapelu Composition Of Sound. Díky náboru zpěváka Dava Gahana si změnili jméno na Depeche Mode. Mezi největší hity patřily písně jako New Life a Just Can’t Get Enough, později Personal Jesus, Enjoy The Silence a I Feel You

Po odchodu Clarka, který založil duo Yazoo a poté Erasure, se Gore stal hlavním skladatelem a s přidáním Alana Wildera do sestavy skupina zaznamenala na konci 80. a na začátku 90. let mezinárodní úspěch.