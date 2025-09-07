Smetana, Dvořák, Janáček. Dějiny hudby jsou vám vděčné, vyznal se Andrea Bocelli

Zpěvák Andrea Bocelli | foto: Luca Rosetti

Jindřich Göth
  9:00
Italský tenorista Andrea Bocelli, propojující klasickou hudbu s popem, vystoupí v lednu 2026 dvakrát po sobě v pražské O2 areně. Doprovodí ho Český národní symfonický orchestr, k němuž má pěvec podle vlastních slov velmi vřelý vztah.

Ještě před chystanými koncerty si obdivovatelé Bocelliho hlasu mohou jeho umění připomenout prostřednictvím dokumentárního filmu Because I Believe, který bude v českých kinech k vidění od 21. do 24. září. Andrea Bocelli z celého srdce věří, že hudba nemá a nepotřebuje žádná žánrová vymezení a je prostě buď dobrá, nebo špatná. Tvrdí, že klasika se může stát popem a naopak.

Během kariéry jste nazpíval duety s Edem Sheeranem, Dua Lipa, Celine Dion, Gwen Stefani, Arianou Grande, Steviem Wonderem a dalšími. Jakým způsobem probíhá spolupráce se zpěváky, s nimiž nahrajete společnou píseň? Jste to vy, kdo je oslovuje, nebo se obracejí oni na vás?
Každé setkání a každý duet má svůj vlastní příběh, který by si zasloužil být vyprávěn. Výběr pěveckého partnera nemá pevná pravidla. Někdy mě osloví tón hlasu interpreta a chci ho poznat, pokud možno osobně. Někdy mě na zajímavého interpreta upozorní můj nahrávací tým. A jindy mě kontaktují přímo kolegové.

Například Ed Sheeran – jednoho dne mi zavolal a požádal mě, abych nazpíval novou verzi písně Perfect. Jeho nadšení a laskavost, spolu s radostí mých synů, kteří jsou jeho fanoušci, mě přesvědčily, abych souhlasil. Nejprve jsme pracovali na dálku, pak jsme se setkali u mě doma v Toskánsku a pokračovali v mém nahrávacím studiu. Z toho vzniklo přátelství a spolupráce, která trvá dodnes. Nejen se mnou, ale i s mým synem Matteem.

Árii Nessun dorma – hymnu vítězství všech tenorů – milují lidé po celém světě. Často ji zpívám na závěr svých koncertů. A pokaždé, když zazní její úvod, cítím stejné dojetí jako poprvé.

