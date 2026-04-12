„Jen se podívejte na ty blbečky, jak jsou rádi,“ ukazoval Petr Fiala na své spoluhráče, především na baskytaristu Petra Nekužu.
„Koukněte tady na našeho docenta, doktora, kandidáta věd, jak to rozjíždí. Takhle to s náma všema cvičí,“ dodal ještě frontman. Sošky Anděla si nicméně podle vlastních slov velmi váži.
„Jsem rád, že si někdo všimne toho, co děláme. Samotné soutěžení, první, druhé nebo třetí místo, to už takovou roli nehraje a jde spíš o náhodu,“ řekl Petr Fiala. „Každopádně děkujeme, dneska naše vítězství v kategorii Skupina roku stojí v naší kariéře úplně nejvýš. Co bude zítra, se uvidí,“ dodal.
Na otázku, čí vystoupení na slavnostním ceremoniálu se členům Mňágy a Žďorp líbilo nejvíc, odpověděl bubeník Marcel Gabriel, že Klára Vytisková. „Měla drajv, byla fakt super. A pak taky Marie April, která dostala Anděla za Objev roku. Moc se mi líbilo, co říkala v děkovné řeči.“
Kytarista Jakub Červinka ocenil vystoupení zpěvačky Lenny, která mimochodem uvedla do Síně slávy svou maminku Lenku Filipovou.