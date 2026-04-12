Dokud budu mít energii, jdu do toho, říká dvěma Anděly oceněný Michal Prokop

„Dvou Andělů si cením hodně vysoko, zejména v souvislosti s tím, kolik mi je. Protože v mém věku někteří umělci často kariéru už uzavírají. Jsem už pár let v Síni slávy a není obvyklé, aby se člověk v tomto postavení mohl ještě postavit mlaďochům a dokonce je porážet. Takže to pro mě znamená opravdu hodně,“ svěřuje se Michal Prokop.
Na otázku, co jej stále žene k tvorbě a vydávání nových písniček, podle vlastních slov nedokáže úplně přesně odpovědět: „Dokud žiju a dokud to samozřejmě bude k poslechu, budu hrát a zpívat. Konec jednou přijde, to je přirozené a musí se to stát. Ale dokud budu mít energii, jdu do toho,“ říká přesvědčeně.
Pokud by měl z oceněného alba Ostraka vybrat jednu píseň, byla by to dle jeho mínění skladba Vyrovnání.
„Nechci ji komentovat, protože obecně nijak nekomentuji texty, které zpívám. Ať si je každý posluchač vyloží podle svého. Ale tahle zmíněná je výjimečná. Neříkám, že nejlepší, ale výjimečná pro mě je. Jinak jsou pro mě texty největší inspirací, protože naše hudba prakticky ze sta procent vzniká na hotová slova,“ dodává Michal Prokop.