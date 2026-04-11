Hudba spojuje. Na pražském Výstavišti se budou vyhlašovat noví majitelé Andělů

Za pár hodin se rozhodne o držitelích hudebních Cen Anděl za rok 2025. Předávání se odehraje v prostorách pražského Výstaviště, slavnostním večerem provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř“ Mikyska, o hudbu se postarají nominovaní včetně Michala Prokopa, Lenny, Kláry Vytiskové nebo kapely The Prostitutes. Přímý přenos odvysílá ČT1, k vidění bude i na YouTube.
foto: Zbyněk Surovec

Tři šance na získání ceny České hudební akademie má rapová trojice Gufrau a hudebník Victor Kal, který s ní vystupuje. Nominováni jsou v kategoriích Objev, Společný projekt a za skladbu Navždy blázen. Po dvou nominacích mají Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao, Mňága a Žďorp nebo Calin s Ewou Farnou.

Členové České hudební akademie, sestavené z téměř 700 profesionálů z hudební branže, hudebních kritiků, novinářů i dříve oceněných muzikantů, budou opět vybírat vítěze celkem v šestnácti kategoriích.

Úloha provést diváky i nominované „andělským“ večerem letos připadla na osvědčeného Libora Boučka a Martina Mikysku, zvaného Mikýř.

„Hudba spojuje. Doslova a do písmene. I svět konzervativní s progresivním. Spojuje ve vášni, lásce. A tak dochází i na mé spojení s Mikýřem. Je to milý mladý muž. Rád s ním půjdu ty první televizní krůčky a v půlce ho vypustím, ať letí…,“ říká moderátorský matador Libor Bouček.

„Ceny Anděl pro mě budou mít vždy – stejně jako pro statisíce dalších – speciální místo v srdci. Hudbu miluju, ale je pravda, že poslední týdny spíš poslouchám Libora,“ dodává „Mikýř“ Mikyska.

10. dubna 2026

