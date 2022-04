V pražském Veletržním paláci začalo vyhlašování hudebních cen Anděl

aktualizujeme

Martina Mikysku na pódiu hned zkraje podpořil osvědčený moderátor Libor Bouček, který je podle Mikýřových slov na pódiu proto, aby se nestala nějaká „neočekávaná situace“.

Večer startuje vystoupení kapely Mirai, nominované na skupinu roku. Zní písnička Vedle tebe usínám. Kapela si převzala cenu v kategorii Skupina roku. „Mám vždycky pocit, že ceny jsou nějaká haluz a že si je nezasloužíme. Myslíme, že se na desce ocitl u náš kámoš David Stypka, kterému tohohle anděla posíláne,“ řekl frontman Mirai Navrátil.

Sólovou intepretkou se stala Ewa Farna za album Umami. „Děkuju všem, mám hroznou radost a moc si toho vážím,“ prohlásila.

V katerogii Jazz uspěla Nikol Bóková za album Prometheus. „Když jsem byla nominovaná za desku Inner Place, zavolal mi táta, že jsem nominovaná na nějakého Lva. Byl to Anděl, ale on se moc v cenách nevyznal... Tátovi patří můj největší dík,“ řekla Bóková.

Pro Anděla za nejlepší folkové album přišly děti Vladimíra Mišíka za album Noční obraz.

V kategorii Rock uspěla skupina Sněť za album Mokvání v okovech. „Jak vidíte, v muzice je možný všechno, i to, že vyhrajeme my. Jsme překvapení, že i death metalová kapela může vyhrát takovou cenu. Děkujeme sami sobě,“ zaznělo z úst vítězné kapely. Cenu si ale odmítla převzít kvůli organizaci OSA, s níž mají podle svých slov velký problém.

Sólovým intepretem roku se stal David Stypka. Cenu si přišla převzít jeho partnerka Kateřina Březinová. „David odešel dřív než stačil dokončit album Dýchej a jsem velmi pyšná na všechny, kteří se podíleli na jeho dokončení,“ řekla.