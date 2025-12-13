Anda-Louise Bogza byla držitelkou Ceny Thálie za rok 2007. Obdržela ji za roli Minnie v opeře Giacoma Pucciniho La fanciulla del West - Děvče ze Západu.
Kromě Ceny Thálie dosáhla Bogza jako absolventka pražské Akademie múzických umění řady mezinárodních úspěchů a uměleckého uznání. Spolupracovala s předními dirigenty, jako je Zubin Mehta. Vystupovala v předních operních domech, často v titulních rolích.
Patří mezi ně londýnská Royal Albert Hall, Verdiho Aidu zpívala ve vídeňské a berlínské Staatsoper. Slyšet a vidět ji mohli diváci v Tokiu, Paříži, Hamburku, Seville, Madridu, Tel Avivu, Kodani, Bukurešti nebo v amerických městech. V římské opeře se zhostila titulní role Rusalky.
Bogza si oblíbila Prahu, v níž žila a jejíž operní domy hodnotila vysoko. Vystupovala rovněž v brněnském Národním divadle. Vracela se do Rumunska a snažila se pomáhat tamním pěvcům a operní tradici.
Ráda měla Pucciniho Děvče ze Západu, za které obdržela Cenu Thálie. „Škoda, že hezká inscenace Národního divadla z roku 2007 se hrála tak málo, i když byla věnována památce Emy Destinnové, která kdysi vystoupila v newyorské premiéře toho díla,“ řekla Bogza časopisu Opera plus. Ještě v roce 2018 zpívala v Praze jednu z hlavních rolí ve Verdiho opeře Nabucco.